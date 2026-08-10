پرچم فلسطین در جشنواره لوکارنو به اهتزاز درآمد
جشنواره فیلم لوکارنو ۲۰۲۶ در چهارمین شب برگزاری، شاهد تجمع حدود ۱۰۰ معترض در حمایت از مردم فلسطین و اعتراض به وضعیت غزه بود.
به گزارش ورایتی، معترضان پارچهای چندین متری را که نام حدود
۶۰ هزار نفر از کشتهشدگان غزه بر آن درج شده بود، در محل جشنواره به نمایش گذاشتند. برگزارکنندگان این تجمع تأکید کردند که این اقدام با هماهنگی جشنواره و پلیس و بدون هدف ایجاد اختلال در روند برگزاری جشنواره انجام شده است. معترضان همچنین با توزیع بروشورهایی، از دولت سوئیس خواستند برای باز شدن مرزهای غزه به روی کمکهای بشردوستانه و رسانهها فشار وارد کند و در صورت ادامه نقض کنوانسیون ژنو، تحریمهایی علیه رژیم صهیونیستی اعمال شود.
در این دوره از جشنواره لوکارنو، سینمای فلسطین نیز حضور پررنگی دارد و آثاری از فیلمسازان فلسطینی از جمله مستند «انقلابیون هرگز نمیمیرند» ساخته مهند یعقوبی و فیلم «سرزمین بتنی» ساخته اسمهان بیکرات در بخشهای مختلف جشنواره به نمایش درآمدهاند.