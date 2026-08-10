بررسی فهرست پرفروش‌های تیرماه باغ کتاب تهران نشان می‌دهد «خون دلی که لعل شد» با استقبال قابل توجه مخاطبان در صدر این فهرست قرار گرفته است.

به گزارش دفاع‌پرس، مرور فهرست پرفروش‌های تیرماه باغ کتاب تهران نشان می‌دهد که سلیقه مخاطبان در نخستین ماه تابستان بیش از هر چیز به سمت آثاری با مضامین عاطفی، هویتی و تأمل‌برانگیز گرایش داشته است؛ کتاب‌هایی که در کنار روایت‌های تاریخی و سیاسی، از منظر شخصی و روانی نیز برای مخاطب امروز جذابیت دارند.

حضور پررنگ آثاری با موضوع رهبر شهید انقلاب اسلامی در صدر این فهرست، از تداوم توجه مخاطبان به روایت‌های مستند و خاطره‌محور حکایت دارد؛ موضوعی که می‌تواند بیانگر پیوند میان مناسبت‌های اجتماعی، فضای عمومی جامعه و انتخاب‌های فرهنگی مخاطبان باشد.

«خون دلی که لعل شد» از جمله آثاری است که در تیرماه جایگاه ویژه‌ای در سبد خرید مخاطبان باغ کتاب تهران داشته است. این کتاب صرفاً مجموعه‌ای از خاطرات نیست، بلکه روایتی از تجربه زیسته رهبر شهید انقلاب اسلامی در یکی از دوره‌های مهم تاریخ معاصر ایران ارائه می‌دهد.

«خاطرات دوران کودکی و نوجوانی رهبر شهید» نیز از دیگر آثاری است که مورد توجه مخاطبان قرار گرفته است.