قالبهای جدید برنامه در رادیو قرآن
مدیر جدید رادیو قرآن گفت: از ابتدای ماه ربيع اول، شبکه رادیویی قرآن با برنامههای جدید و خلاقانه برروی آنتن میرود.
به گزارش خبرنگار کیهان، محمدهادی صلحجو، مدیر جدید شبکه قرآن رادیو در یک نشست خبری با حضور تنی چند از مدیران این شبکه و جمعی از اصحاب رسانه به تشریح دوره جدید برنامههای این شبکه رادیویی پرداخت و گفت: هدف ما در دوره جدید فعالیت رادیو قرآن، تعمیم و گسترش معارف قرآنی در میان اقشار مختلف مردم است و در این مسیر میکوشیم.
صلحجو همچنین با اشاره به اینکه در دورههای قبل تاکنون، اتفاقات بسیار خوبی در رادیو قرآن افتاده که باعث موجی از گرایش به قرآن در جامعه ما شده است افزود: در حال حاضر رادیو قرآن، با یک شبکه و دو کانال تلاوت و ترتیل برای مخاطبانش در داخل و خارج از کشور پخش میشود گفت: در دوره جدید، طراحیهای بسیار خوبی انجام دادهایم و سعی ما این است که تلاوتها را بیشتر کنیم و نیز سعی داریم که برنامههای قرآنی را با گویشهای مختلف و نیز در قالب نمایشهای قرآنی و مسابقات به مخاطبان ارائه کنیم.
وی همچنین با بیان اینکه یک تغییر ساختاری سال گذشته به دستور معاونت وقت صدا صورت گرفته که براساس آن موج جدید رادیو قرآن ۲، با فرکانس ۱۰۱/۵ مگاهرتز به این رادیو اختصاص پیدا کرده بود که انشاءالله ضمن حفظ این فرکانس اختصاصی در دوره جدید، رادیو قرآن ۲، با عنوان دیگری فعالیت خواهد کرد.
مدیر رادیو قرآن با بیان اینکه در این دوره تلاش داریم که زندگینامه اساتید قرآنی و قاریان قرآن را در قالبهای برنامه نمایشی تولید کنیم گفت: متاسفانه درخصوص نوجوانان کوتاهی شده است و نتوانستم همگام با این طیف از جامعه حرکت کنیم و از آنها غافل شدیم چرا که قرآن برای همه زمانها، همه مکانها و همه قشرهای جامعه است. لذا قصد داریم در دوره جدید با دعوت از کارشناسان، پژوهشگران و صاحبنظران قرآنی درخصوص تولید برنامه برای نوجوانان گامهای مثبتی برداریم.
مدیر شبکه رادیویی قرآن با بیان اینکه یکی از شاخصترین بخشهایی که ما قرار است در دوره جدید فعالیت رادیو قرآن به آن بپردازیم موضوع شهدای قرآنی جنگ تحمیلی سوم است گفت: برخی از شهدای جنگ اخیر از قاریان و فعالان قرآنی بودند و ما طرحهایی داریم که با برنامهسازی از این شهدای قرآنی جنگ تحمیلی سوم، آنها را معرفی کنیم.
وی یادآور شد: انشاءالله برنامهها و طرحهای گستردهای را برای شنوندگان و مخاطبان این شبکه در داخل و خارج از کشور داریم و آن هم فعالتر کردن بخش تصویری در فضای مجازی رادیو قرآن است؛ در حال حاضر بخش زبان عربی را در فضای مجازی داریم و انشاءالله بهزودی مخاطبان انگلیسیزبان رادیو قرآن هم میتوانند برنامههای رادیو قرآن را با زیرنویس انگلیسی در فضای مجازی مشاهده کنند.