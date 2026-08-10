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کد خبر: ۳۳۵۸۲۴
تاریخ انتشار : ۱۹ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۳۱
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روایت زندگی رهبر شهید انقلاب برای نسل نوجوان منتشر شد

سه جلد نخست از مجموعه هفت‌جلدی «پر وا کن»، روایت داستانی و مستند از زندگی و شخصیت رهبر شهید انقلاب، ویژه نوجوانان، به‌تازگی توسط انتشارات شهید کاظمی روانه بازار نشر شد.
انتشارات شهید کاظمی سه جلد نخست از مجموعه هفت‌جلدی 
«پر وا کن» را منتشر کرد. این مجموعه روایتی مستند و داستانی از زندگی و شخصیت رهبر شهید انقلاب اسلامی است که با هدف آشنایی مخاطبان، به‌ویژه نوجوانان و جوانان، با الگوهای عملی زیست انقلابی تدوین شده است.

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