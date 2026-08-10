بازتاب جلوههای وحدتآفرین پیادهروی اربعین در فضای مجازی
بازتاب جلوههای وحدتآفرین و زیبای پیادهروی اربعین در فضای مجازی ایرانیان و عراقیها باز هم معجزه عشق به امام حسین(ع) و اثرات آن را به نمایش گذاشت.
به گزارش کیهان، پیادهروی اربعین جلوهای از همبستگی و اتحاد تمام عاشقان و شیفتگان امام حسین(ع) است. امری مردمی که هر سال عظمت و بازتابهای آن گستردهتر میشود. اینکه چرا دشمنان از پیادهروی اربعین تا این اندازه عصبانی هستند به این موضوع بازمیگردد که این حرکت عظیم تمام نقشههای دشمنان را برای ایجاد شکاف و تفرقه باطل کرده و عامل ایجاد وحدت و نزدیکی میان آزادگان جهان است.
با پایان یافتن پیادهروی اربعین شاهد واکنشهای زیبایی از مردم ایران و عراق در فضای مجازی بودیم. از این سوی ماجرا پستهایی از مردم ایران منتشر شد که در آنها از مهماننوازی مردم عراق تشکر و قدردانی شده بود. در میان آنها ویدئویی منتشر شد که روی بنری به زبان عربی از جانب مردم ایران از مهماننوازی مردم عراق تشکر شده و نوشته شده بود که کرامت شما را فراموش نمیکنیم. همچنین ویدئوهایی از میزبانی کودکان، مردان و زنان عراقی در موکبها جلوههایی زیبا از اربعین را به نمایش میگذاشت. برای نمونه در یکی از این ویدئوها زنان عراقی را که زیر آفتاب سوزان تابستان عراق و کنار تنور مشغول پخت نان بودند نشان میداد.
از سویی دیگر ویدئوهایی از رفتار زائران ایرانی در شبکههای مجازی عراق پربازدید شد. در یکی از ویدئوهای پربازدید در فضای مجازی تصاویر بانویی ایرانی است که گردنبندی را به گردن کودک عراقی که مشغول خدمت به زائران است اهدا میکند. تصاویری نیز از افراد ایرانی که با پوشیدن لباس پاکبانی مشغول نظافت خیابانهای کربلا بودند مورد ستایش و قدردانی و تکریم مردم عراق قرار گرفت. یکی دیگر از ویدئوهای پربازدید فضای مجازی صحنه خداحافظی یک ایرانی و موکبدار عراقی است که در آغوش هم برای لحظاتی گریه میکنند.