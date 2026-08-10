جنگ با ایران راه فرار ترامپ از بحران سیاسی را بسته است
نیویورکتایمز در تحلیلی نوشت دشوارتر شدن وضعیت ترامپ در جنگ با ایران راه فرار او از بحران سیاسی را بسته است.
روزنامه نیویورکتایمز در تحلیلی با اشاره به کاهش محبوبیت دونالد ترامپ، دشوارتر شدن وضعیت او در جنگ با ایران و افزایش خطر از دست رفتن کنترل جمهوریخواهان بر سنا، این پرسش را مطرح کرده است که آیا رئیسجمهور آمریکا این بار نیز میتواند از بحران سیاسی خود خارج شود یا دوران بازگشتهای سیاسی او به پایان رسیده است.
این تحلیل با یادآوری سابقه ترامپ در عبور از بحرانهای سیاسی، به شرایط کنونی او در آستانه انتخابات میاندورهای نوامبر اشاره میکند؛ انتخاباتی که تنها سه ماه با آن فاصله وجود دارد.
به نوشته نیویورکتایمز، محبوبیت ترامپ در دوره دوم ریاستجمهوری به پایینترین سطح خود رسیده و تلاشهای او برای پایان دادن به جنگ پرهزینه با ایران نیز بارها با مقاومت تهران ناکام مانده است.
از سوی دیگر، حزب جمهوریخواه تحت رهبری ترامپ با خطر جدی از دست دادن اکثریت سنا مواجه است و برخی کرسیهای جمهوریخواهان در ایالتهایی مانند آیووا، تگزاس و آلاسکا بیش از گذشته در معرض رقابت دموکراتها قرار گرفتهاند.
این روزنامه مینویسد: ترامپ، در صورت حفظ سلامت، احتمالاً تا سال 2028 رئیسجمهور باقی خواهد ماند، اما یک «بازگشت ترامپی» واقعی مستلزم آن است که جمهوریخواهان در انتخابات نوامبر از یک شکست سنگین جلوگیری کرده و کنترل سنا را حفظ کنند. همچنین محبوبیت ترامپ باید در سطحی باقی بماند که بتواند زمینه را برای انتقال قدرت به جانشین مورد نظرش در سال 2028 فراهم کند.
به نوشته نیویورکتایمز، یکی از معدود راههای روشن برای بهبود موقعیت ترامپ، دستیابی به توافق با ایران است؛ توافقی که دولت آمریکا ماههاست به دنبال آن است.
ترامپ در گذشته نشان داده است که میتواند از یک سیاست ناموفق عقبنشینی کند و این عقبنشینی را بهعنوان یک پیروزی سیاسی عرضه کند. کاهش تنش با ایران و در پی آن کاهش قیمت سوخت نیز میتواند به بهبود موقعیت سیاسی او کمک کند.
با این حال، ایران نیز به انتخابات میاندورهای آمریکا توجه دارد و پس از ماهها مقاومت، انگیزه چندانی برای پذیرش سریع توافق با دولت ترامپ ندارد. هر نظرسنجی که از پیشتازی دموکراتها در ایالتهایی مانند تگزاس یا آلاسکا خبر دهد، میتواند فشار بیشتری بر ترامپ برای ارائه امتیازات ایجاد کند. در چنین شرایطی، دولت آمریکا ممکن است ناچار شود میان یک توافق از سر استیصال و نرسیدن به صلح پیش از انتخابات یکی را انتخاب کند.
این تحلیل در عین حال تأکید میکند که ترامپ در دورههای گذشته بارها از اشتباهات و ضعف رقبای دموکرات خود برای بازگشت سیاسی استفاده کرده است. با این حال، حتی این عامل نیز ممکن است این بار کافی نباشد. هرچند حرکت حزب دموکرات به سمت مواضع چپتر میتواند در حالت عادی به جمهوریخواهان کمک کند، سقوط محبوبیت ترامپ به محدوده 30درصدی میتواند معادله را تغییر دهد و به دموکراتها اجازه دهد حتی با نامزدهای چپگراتر نیز در انتخابات پیروز شوند.
نیویورکتایمز در پایان مینویسد اگر توافق با ایران و ضعف سیاسی دموکراتها را از معدود عوامل نجاتدهنده ترامپ کنار بگذاریم، مشخص نیست چه چیزی میتواند موقعیت سیاسی او را نجات دهد. از نگاه نویسنده، ترامپ این بار با بحرانی روبهروست که خروج از آن دشوارتر از بسیاری از بحرانهای گذشته است و ممکن است دوران توانایی او برای «فرار از مخمصه» به پایان رسیده باشد.
امروز وبگاه شبکه خبری سیانان نیز با یادآوری اظهارات دونالد ترامپ که خواستار «تسلیم بیقیدوشرط ایران» شده بود نوشته است ایران بهجای این کار مطالباتش درخصوص تنگه هرمز را سختتر کرده است.
شبکه سیانان مطالبات ایران درخصوص تنگه هرمز را نشاندهنده باور تهران مبنی بر این دانسته است که دست برتر را در برابر واشنگتن دارد.
رسانه آمریکایی کاهش ذخائر تسلیحاتی این کشور را یکی از دلایلی دانسته که موجب شده است ایران خودش را در موقعیت برتری نسبت به آمریکا احساس کند.
روزنامه والاستریتژورنال نیز در تحلیلی از آشکار شدن آسیبپذیریها و نقائص ارتش آمریکا در جریان جنگ با ایران به شدت ابراز نگرانی کرده است.
شبکه خبری سیانان نیز در تحلیلی نوشت: دونالد ترامپ با عملکرد سیاسی خود، برتری سنتی جمهوریخواهان در دو حوزهای را که معمولاً مهمترین نقاط قوت این حزب محسوب میشوند، یعنی اقتصاد و امنیت ملی، تا حد زیادی از بین برده است؛ تحولی که جنگ ایران نقش مهمی در شکلگیری آن داشته است.
دو روز پیش نیز مؤسسه آمریکایی دیفنس در گزارشی نوشت: ایران عملاً ارتش آمریکا را از خلیجفارس عقب رانده است.
به گزارش تسنیم، در این مطلب آمده است: وقت آن رسیده است که ارتش آمریکا پایگاههای منطقهای را جمع کند، چون نهتنها سود ندارد، بلکه مایه دردسر است.