ثبات و امنیت امروز جامعه به برکت رهنمودهای رهبر شهید است

رئیس‌جمهور اظهار داشت: به برکت رهنمودها و رهبری‌های رهبر شهید انقلاب، امروز در جامعه ثبات و امنیت وجود دارد.

یازدهمین اجلاسیه بین‌المللی مجاهدان در غربت با سخنرانی مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور روز دوشنبه (19 مردادماه)، در دانشگاه تهران برگزار شد.

رئیس‌جمهور در این مراسم با تأکید بر ژرف‌نگری و تدبیر بی‌نظیر رهبر شهید انقلاب در مدیریت کشور، اظهار داشت: ثبات و امنیت امروز ایران، مرهون رهنمودهای آن شهید والامقام است. علی‌رغم همه فشارها و محدودیت‌هایی که دشمنان پدید آورده‌اند، همواره اندیشه، راه و رهنمودهای ایشان، چراغ راه ما بوده است.

پزشکیان با اشاره به راهبردهای هوشمندانه رهبر شهید انقلاب افزود: ایشان با نگاهی تحول‌آفرین، تهدیدات را به فرصت بدل می‌کردند و ما را از بحران‌های دشمن‌ساخت عبور می‌دادند. دشمنان گمان می‌بردند می‌توانند با ایجاد ناامنی و فشار، کشور را به قحطی، غارت و فروپاشی اجتماعی دچار کنند؛ اما محاسباتشان که بر پایه داده‌های هوش مصنوعی، شبکه‌های جاسوسی، عناصر اجیرشده و نمایندگان داخلی‌شان استوار بود، یک به ‌یک نقش بر آب شد. به فرموده رهبر شهید، مردم بپاخاستند و مبعوث شدند، به صحنه آمدند و سد محکمی در برابر توطئه‌ها ایجاد کردند.

رئیس‌جمهور در ادامه با یادآوری مراسم وداع باشکوه با رهبر شهید، تصریح کرد: در آن روز اعلام کردم که با ایشان وداع نمی‌کنم؛ زیرا راه ایشان همواره ادامه دارد و ما باید این مسیر را با وحدت، قدرت، انسجام و هماهنگی بپیماییم. ایستادگی در برابر دشمنان جز با همدلی ممکن نیست و آنان هرگز باور نمی‌کردند که ملت ما بتواند با پایداری از ارزش‌ها و کیان خود حراست کند.

پزشکیان حضور تمام عیار مردم ایران در صحنه‌های مختلف جنگ 12 روزه و رمضان را بی‌بدیل دانست و خاطرنشان کرد: ملت ایران بیش از 160 روز است که بی‌چشمداشت و جانانه در راه دفاع از میهن حضور یافته است. این همراهیِ ریشه‌دار، سرمایه‌ای عظیم است که هیچ‌گاه اجازه نمی‌دهد در برابر دشمنان سر خم کنیم یا شکست را بپذیریم. دولت نیز قدردان این حضور بی‌نظیر است و با تمام توان در مسیر خدمت‌گزاری و رفع کاستی‌ها گام برمی‌دارد.

رئیس‌جمهور با تأکید بر پایداری در برابر تحریم‌ها و کارشکنی‌های دشمن تصریح کرد: اگرچه دشمنان همه راه‌ها را بسته‌اند، اما به یاری خداوند مسیرهای تازه‌ای خواهیم گشود و برای خدمت به مردم راهی خواهیم یافت. مدیران دستگاه‌های اجرائی بی‌وقفه تلاش می‌کنند تا مشکلات موجود برطرف شود.

پزشکیان همچنین با اشاره به جنایت‌های رژیم صهیونیستی و آمریکا در هدف‌گیری زیرساخت‌هایی همچون برق و انرژی، تأکید کرد: در دوران دو جنگ اخیر نیز روند ارائه خدمت به گونه‌ای بود که مردم احساس کمبود نکردند. این موفقیت ریشه در مدیریت خستگی‌ناپذیر مدیرانی گمنام دارد که در غربت، بی‌ادعا خدمت کرده‌اند و ما از همه آنها سپاسگزاریم.

رئیس‌جمهور در پایان این بخش از سخنان خود اظهار داشت: جامعه‌ای که همکاری، همدلی و پذیرای ایده‌های گوناگون باشد، پیروز میدان خواهد بود. راز سربلندی در جنگ‌های اخیر نیز همین ویژگی‌ها بوده است. باید در برابر تجاوز، ظلم و قلدری ایستاد و هرگز سر خم نکرد. دشمنان می‌خواستند ملت ایران زانو بزند، اما این ملت بود که با صلابت ایستاد و مقاومت کرد.

در ادامه این اجلاسیه، دکتر غلامعلی حداد عادل، مشاور عالی مقام معظم رهبری شهید، به تبیین ابعاد شخصیتی ایشان پرداخت و گفت: جامعیت نظر در همه شئون اداره کشور، از بارزترین ویژگی‌های رهبر شهید بود. قدرت تعقل و تفکر در وجود ایشان ریشه دوانده بود و باعث می‌شد تا همواره حکیمانه بیندیشند و عمل کنند. حداد عادل با اشاره به سخنرانی تاریخی 13 اسفند 1397 رهبر شهید، دوگانه‌های بنیادین در مواجهه با مسائل کشور را مرور کرد و مرزبندی ایشان با دشمنان را تشریح نمود و افزود: امروز نیز ما پیرو فرزند خلف ایشان هستیم و بیش از هر زمان دیگر باید به سخنان حکیمانه رهبر شهید توجه کنیم تا بتوانیم راه تدبیر و حکمت را پیوسته ادامه دهیم.

در بخش پایانی این مراسم، با حضور رئیس‌جمهور از هفت تن از مجاهدان در غربت شامل علی دشتبان (مدیر مدرسه میناب)، حجت‌الاسلام محسن سالاری (امام جمعه سیریک)، مصطفی راغب (هنرمند)، حسن احمدیان (عضو هیئت علمی دانشگاه تهران)، مهدی صلواتیان (از موکب‌داران استان همدان)، محسن محمدی‌پناه (مداح) و مسئول هیئت‌های دانشجویی اصحاب الحسین(ع) دانشگاه تهران تجلیل به عمل آمد.

روایت پزشکیان از دیدار ۷ ساعته خود

با رهبر معظم انقلاب اسلامی

همچنین رئیس‌جمهور روز دوشنبه (19 مرداد) در حاشیه دیدار با «دبیران کل احزاب و سیاسیون» که در محل وزارت کشور برگزار شد، توضیحاتی درخصوص دیدار اخیر خود با رهبر معظم انقلاب مطرح کرد و گفت: دیدار با رهبر انقلاب اسلامی، دیدار بسیار خوبی بود، حدود ۷ ساعت در خدمت ایشان بودم و توانستیم درخصوص تمام مسائل روز کشور گفت‌وگو کنیم.

وی اظهار کرد: بسیار جلسه خوبی بود؛ از هر دری سخن گفتیم و تمام مشکلات را مطرح کردیم.

رئیس‌جمهوری با اشاره به سلامتی رهبر معظم انقلاب، تصریح کرد: از نظر وضعیت سلامت کاملاً سالم بودند. کسی که می‌تواند هفت تا هشت ساعت بنشیند و بحث کند، نمی‌تواند از نظر سلامت مشکلی داشته باشد. بسیار راحت حرف‌های ما را گوش می‌دادند و بحث می‌کردند و بیانات خودشان را هم می‌فرمودند. جلسه خوبی بود.

وی با تاکید بر اینکه دغدغه مهم مطرح شده در این دیدار وضعیت معیشت مردم، اشتغال و مسکن بود، اظهار داشت: همچنین درخصوص مشکلات ناشی از تحریم گفت‌وگو کردیم؛ نحوه ایستادگی دولت و ملت، همراهی مردم و وحدت و انسجام از دیگر مسائلی بود که در این جلسه به صورت مفصل مورد بحث قرار گرفت.

پزشکیان «حفظ وحدت و انسجام» را مهم‌ترین توصیه‌ رهبر معظم انقلاب دانست که در این جلسه مطرح شد و تاکید کرد: امروز تمام برنامه دشمن بر ایجاد اختلاف و تفرقه معطوف شده است؛ ما باید از هرگونه اختلاف پرهیز کنیم و از هر کلام و بیانی که در راستای بر هم زدن وحدت و انسجام باشد، دوری کنیم. ممکن است درون یک خانه بحث‌هایی مطرح باشد اما در بیرون یکصدا و یک آهنگ به گوش جهانیان خواهیم رساند تا دشمنان بدانند، ایران عزیز ما برای دفاع از استقلال، سربلندی و دفاع از باورهای خود ایستاده است.

رئیس‌جمهور در پایان خطاب به ملت ایران، گفت: مردم عزیز ایران! اگر در سختی‌ها قصور و کاستی می‌بینید، بدانید که ما شرمنده هستیم و با تمام وجود در خدمت شما هستیم و مطمئن باشید که از هیچ اقدامی برای حل مشکلات شما کوتاهی نخواهیم کرد.