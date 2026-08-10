رهبر معظم انقلاب اسلامی در حکمی آقای دکتر ذوالقدر را به‌عنوان مشاور سیاسی خود منصوب کردند.

متن حکم حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

برادر گرامی جناب آقای دکتر محمدباقر ذوالقدر

با توجّه به تجارب ارزشمندتان بدین‌وسیله جناب‌عالی را به‌عنوان مشاور سیاسی خود منصوب می‌کنم. امیدوارم در انجام این مسئولیت و در پیشبرد آرمان‌های انقلاب اسلامی، تحت توجّهات سرورمان حضرت بقیة‌الله‌الاعظم عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف موفّق و مویّد

باشید.