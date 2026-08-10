کد خبر: ۳۳۵۸۲۰
تاریخ انتشار : ۱۹ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۳۱
انتصاب ذوالقدر بهعنوان مشاور سیاسی رهبر انقلاب
رهبر معظم انقلاب اسلامی در حکمی آقای دکتر ذوالقدر را بهعنوان مشاور سیاسی خود منصوب کردند.
متن حکم حضرت آیتالله سیدمجتبی حسینی خامنهای بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
برادر گرامی جناب آقای دکتر محمدباقر ذوالقدر
با توجّه به تجارب ارزشمندتان بدینوسیله جنابعالی را بهعنوان مشاور سیاسی خود منصوب میکنم. امیدوارم در انجام این مسئولیت و در پیشبرد آرمانهای انقلاب اسلامی، تحت توجّهات سرورمان حضرت بقیةاللهالاعظم عجلاللهتعالیفرجهالشریف موفّق و مویّد
باشید.