آشی که یانکیها «بار گذاشتند»و اصلاحطلبان «هم زدند»
در حالی که شیفتگان «مذاکره» مرثیه «ابرتورم» میخوانند و «سونات» گفتوگو با «کدخدا» مینویسند؛ ترامپ با انتشار یک پیام نوشت: «ایران هیچ پولی ندارد». «مایک پمپئو» چند روز پیش در گفتوگویی، خط و مشی آمریکا را اینگونه توصیف کرد: «این مسیر پیش روست، فشار اقتصادی خفهکننده که به نتیجهای مطلوب برای رئیسجمهور ترامپ منجر خواهد شد، فشار اقتصادی خفهکننده به ایران را ادامه دهید تا اعتراضات داخلی در آنجا رخ بدهد».
وزیر خارجه پیشین آمریکا ادامه داد: «واقعیت امروز این است که بهزودی با محاصره سنتکام، اهرم فشار ایران در تنگه کاهش مییابد و در نهایت آنها دیگر قادر به پرداخت حقوق نخواهند بود»؛ درحالی که یانکیها «امنیت روانی» جامعه را هدف گرفتهاند، یک روزنامه زنجیرهای به بهانه «تحلیل» و «آنالیز»، «آش» دشمن را هم میزند و در شرایط جنگی با «قلم و چکش» به جان افکار عمومی افتاده است.
مدعیان اصلاحات که دولت و ابزار لازم برای اقدام بازدارنده و خنثیکننده را در اختیار دارند؛ به بهانه جنگ، تلاش لازم را نکرده و در مقابل به کمک رسانههای زنجیرهای، پالس ضعف میفرستند. روزنامه «دنیای اقتصاد» روز دوشنبه (19 مرداد 1405) با انتشار سوگنامه اقتصادی نوشت: «باید بدانیم که تورم مسئله اول اقتصاد ایران است و اگر از اهالی اقتصاد کسی غیر از این را بگوید، ارتباط او با واقعیت اقتصاد و با علم اقتصاد قطع شده است»؛ این روزنامه ذیل تیتر «در آستانه ابرتورم؟» ادامه داد: «تورمهای کنونی در کانال ۸۰ درصد و در برخی استانها سهرقمی است».
کمی قبلتر (14 مرداد) همین جریده با عنوان «فاصله اقتصاد تا ابرتورم» به تعریف عبارت «ابرتورم» پرداخت و نوشت: «معتبرترین تعریف از ابرتورم، تعریفی است که فیلیپ کاگان در کتاب پویایی پولی ابرتورم (۱۹۵۶) ارائه کرد. بر اساس این تعریف، ابرتورم زمانی آغاز میشود که نرخ تورم ماهانه به ۵۰ درصد یا بیشتر برسد».
این رسانه زنجیرهای همچنین در 23 مرداد 1405 ذیل تیتر «احتمال اَبَرتورم و پیامدهای آن» نوشت: «مسیر رسیدن به ابرتورم الزاما مسیری تدریجی و خطی نیست... تا زمانی که مردم هنوز تصور میکنند پول ملی، با وجود کاهش ارزش، تا حدی قابلنگهداری است، نظام اقتصادی به کار خود ادامه میدهد. اما هنگامی که این باور از بین برود، سرعت تحولات بسیار بالا میرود. مردم دیگر حاضر نیستند حتی برای مدت کوتاه ریال نگه دارند. هر درآمدی که دریافت میکنند، بلافاصله به طلا، ارز، پول خارجی، کالا یا داراییهای دیگری تبدیل میشود که تصور میشود بهتر ارزش خود را حفظ میکنند. در چنین شرایطی، سرعت گردش پول افزایش مییابد. مردم تلاش میکنند هرچه زودتر از ریال خارج شوند و همین رفتار، تقاضا برای کالا و دارایی را بالا میبرد و تورم را بیشتر میکند».
پس از این که دنیای اقتصاد خشاب دشمن را پُر کرد، ترامپ بعد از ظهر یکشنبه (18 مرداد) با انتشار نموداری در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: «ایران هیچ پولی ندارد».
رئیسجمهور آمریکا با انتشار این نمودار تاکید کرد که ارزش یک میلیون ریال از حدود یک دلار و ۱۱ سنت در سال ۲۰۲۵ به نزدیک ۵۳ سنت در سال ۲۰۲۶ کاهش یافته است. مرثیهسرایی اصلاحطلبان برای اقتصاد، هنگامی که دولت و ابزار لازم برای خنثیسازی طرح یانکیها را در اختیار دارند، آب به آسیاب دشمن ریختن است و به جنگ روانی آمریکا علیه مردم، ضریب میدهد.