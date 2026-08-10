وقتی عاشق کدخدا دلواپس سفره مردم میشود!
روزنامه زنجیرهای «سازندگی» در مطلبی منطبق بر خط رسانهای ادوار گذشته جریان مدعی اصلاحات، با بازتاب سخنان حسین مرعشی، دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی، مدعی دلواپسی برای سفره و معیشت مردم شده است.
مرعشی با تیتر سفارشی «مردم میخواهند زندگی کنند»، ملغمهای از ادعاهای اقتصادی، سیاسی و نسخهپیچیهای تجدیدنظرطلبانه را مطرح کرده تا بار دیگر خط سازش را در برابر آمریکا تزریق کند.
دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی در بخشی از سخنانش مدعی شده «ایران نمیتواند همزمان برای جنگ و صلح برنامهریزی کند» و وضعیت «نه جنگ و نه صلح» را پرهزینه خوانده است! این ادعا در حالی مطرح میشود که قدرت دفاعی و بازدارندگی ایران اتفاقاً ضامن اصلی امنیت ملی و امنیت اقتصادی کشور بوده و هست؛ اما جریان اصلاحات همواره تقویت توان دفاعی را «پرهزینه» و مانع «زندگی» جا زده است.
وی همچنین با ادبیاتی عجیب ادعا کرده «جمهوری اسلامی نمیتواند با ادبیات دهه ۶۰ کشور را اداره کند» و «همه مردم نمیخواهند شهید شوند»؛ فرار به جلویی ناشیانه برای خدشهدار کردن ارزشهای انقلاب و مقاومت، آنهم در شرایطی که همین روحیه انقلابی مانع از بلعیده شدن کشور توسط دشمنان صهیونیستی-آمریکایی شده است.
مرعشی در ادامه شاهکار تحلیلی خود، مهمترین رسالت خاتمی را ارائه تجربیات ۴۷ ساله به رهبری دانسته و خواهان سهمخواهی گروهها بر اساس وزن سیاسی شده است. اما حافظه تاریخی ملت فراموش نکرده که همین مدعی امروزِ معیشت، چند سال پیش با شیفتگی تمام میگفت: «اگر جای روحانی بودم با ترامپ سلامعلیک میکردم ولو برکنار شوم!» و در سال ۹۴ نیز مردم شریف شهرستانها را «عقبمانده سیاسی» خواند! حال چگونه چنین شخصی میتواند مدعی و دلواپس سفره مردم باشد، وقتی نگاهش سلام و علیک با کدخداست و ملت شریف ایران را تحقیر میکند؟
عشق به کدخدا در وجود این جریان موج میزند؛ انگار نه انگار که دشمن آمریکایی- صهیونیستی جنگ ۱۲ روزه، کودتای دیماه و نبرد رمضان را به ملت ایران تحمیل کرد، میز مذاکره را بمباران کرد و ترامپ حتی به تفاهم امضاء شده خود نیز پایبند نماند. جالب آنکه ترامپ جنایتکار در برابر ایستادگی ملت ایران به ستوه آمده و اعتراف کرده است: «مردم هر کجای دیگر بودند تسلیم میشدند اما ایرانیها سرسختند و آنان را تحسین میکنم»؛ اما مدعیان اصلاحات همچنان نسخه تسلیم میپیچند!
درخصوص ادعای مرعشی درباره تورم ۵۰ تا ۶۰ درصدی و نگرانی برای گوشت قرمز مردم نیز صرفاً جهت اطلاع ایشان باید یادآور شد که این سفره خالی، دقیقاً دستپخت جریان مدعی اصلاحات است. بر اساس گزارش رسمی مرکز آمار، از زمان شروع به کار دولت پزشکیان، نرخ تورم نقطه به نقطه کالاهای مصرفی با ۵۷ واحد درصد افزایش، از ۳۱.۶ درصد در مرداد ۱۴۰۳ به ۸۸.۶ درصد در خرداد ۱۴۰۵ رسیده است. همچنین تورم نقطه به نقطه مواد غذایی با جهشی سهمگین ۱۰۹.۵ واحد درصد بیشتر شده و از ۲۴.۴ درصد به ۱۳۳.۹ درصد در خرداد امسال رسیده است؛ یعنی تورم غذا نسبت به پایان دولت شهید رئیسی بیش از ۵.۵ برابر شده است!
«بله آقای مرعشی! مردم میخواهند زندگی کنند؛ اما به شرطی که الیگارشی زیادهخواه که رزق معمولی و آسایش روزمره این مردم را برای تحمیل اراده باطل خود به گروگان گرفتهاند، بگذارند!