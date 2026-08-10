

افشای ایمیل عجزآلود سنتکام برای جست‌وجوی راه فرار از جنگ، از استیصال عمیق پنتاگون در برابر ایران پرده برداشت؛ بن‌بستی راهبردی که هیمنه ارتش میلیاردی آمریکا را فروپاشیده است.

«ما به دنبال راه‌های خلاقانه و غیرمتعارف جدید برای تحت فشار گذاشتن و تنبیه ایران هستیم.» افشای این ایمیل جنجالی از سوی افسر بخش اطلاعات سنتکام به رده‌های زیرمجموعه، نمادی عریان از سردرگمی استراتژیک در بدنه نیروهای مسلح آمریکا است؛ اقدامی که از نگاه تحلیلگران بین‌المللی، اثباتی بر استیصال واشنگتن و خالی شدن انبان راهبردی پنتاگون در برابر اقتدار جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود.

کلمنس فیشر، استاد ژئوپلیتیک دانشگاه کلن آلمان، این رویکرد را بی‌سابقه دانسته و تصریح می‌کند که درخواست راهکار از سربازان ساده برای پوشاندن بن‌بست فرماندهان ارشد، نشان می‌دهد «کفگیر پنتاگون به ته دیگ خورده است.» شبکه سی‌ان‌ان نیز اقرار کرد که این ناتوانی، هرم فرماندهی آمریکا را وادار به بازنگری اجباری در مسیر خود علیه ایران کرده است.

بحران در لایه‌های فوقانی ارتش ایالات متحده نیز بالا گرفته است. گزارش‌ها حاکی از آن است که ژنرال «دن کین»، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، در جلسات خصوصی صراحتاً خواستار «خروج سریع از باتلاق جنگ با ایران» شده

است.

هراس از عواقب اقتصادی و نظامی این رویارویی حتی صحنه سیاسی آمریکا را ملتهب ساخته؛ تا جایی که چاک شومر، سناتور ارشد دموکرات، با اشاره به نابودی ۱۳۰ هزار شغل در آمریکا ظرف یک ماه، لزوم برکناری ترامپ را مطرح کرده

است.

تصور اولیه واشنگتن مبنی بر مهار سریع ایران، اکنون به کابوسی سنگین تبدیل شده است. سرهنگ دنیل دیویس، کارشناس برجسته نظامی، اذعان می‌کند که توانمندی‌های شگفت‌انگیز ایران نه تنها آمریکا را آچمز کرده، بلکه ایران را به عنوان قدرت مطلق منطقه تثبیت نموده است. از سوی دیگر، گزارش‌ها از بحران شدید کمبود مهمات راهبردی در ارتش آمریکا خبر می‌دهند، در حالی که زنجیره تولید موشک و پهپاد در ایران با قدرتی چندبرابر فعال است.

ترامپ که روزی ادعای تسلیم بی‌قید و شرط ایران را داشت، امروز تمام هم و غم خود را صرف بازگشایی تنگه هرمز کرده است. شاید به همین دلیل است که تعبیر «ببر کاغذی» بیش از گذشته شنیده می‌شود؛ ببری که فقط روی کاغذ پیروز است!