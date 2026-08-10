در پی دستور ویژه حضرت آیت‌الله‌العظمی امام سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای برای بررسی میدانی ابعاد جنایت جنگی آمریکا در لامرد، نماینده ویژه اعزامی ایشان با همراهی نماینده مردم این شهر در مجلس شورای اسلامی و امام‌جمعه شهرستان با حضور در منازل خانواده‌های معظم شهدا و جانبازان، این عزیزان را مورد تفقد قرار داد.

در پی دستور ویژه حضرت آیت‌الله‌العظمی امام سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای برای بررسی میدانی ابعاد جنایت جنگی آمریکا در لامرد، حجت‌الاسلام وکیل‌پور به نمایندگی از رهبر معظم انقلاب بعدازظهر جمعه در رأس هیئتی از علما و فضلا وارد شهرستان لامرد شد.

این هیئت عالی‌رتبه که چند هفته قبل به نمایندگی از معظم‌له در میناب نیز حضور یافته بودند، در سفر خود به لامرد ضمن بازدید میدانی از مناطق مورد تهاجم، با خانواده‌های معظم شهدا و مجروحان دیدار کرده و رسیدگی به مشکلات و ارزیابی اقدامات انجام‌شده، از مهم‌ترین اهداف آنان در این سفر می‌باشد.

نماینده ویژه رهبر معظم انقلاب در بدو ورود به لامرد طی نشستی مشترک با موسوی نماینده مردم در خانه ملت، حجت‌الاسلام آزاد امام‌جمعه لامرد و همچنین فرماندار و اعضای شورای تأمین شهرستان، ضمن ابلاغ سلام گرم آیت‌الله‌العظمی امام سیدمجتبی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب به مردم شریف لامرد، بر ضرورت روایتگری جنایت آمریکا در این شهرستان و حمایت از خانواده‌های معظم شهدا، مجروحان و آسیب‌دیدگان تأکید کرد.

به گزارش فارس، نماینده ویژه اعزامی از سوی مقام معظم رهبری به لامرد، با همراهی نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و امام‌جمعه شهرستان لامرد با حضور در منازل خانواده‌های معظم شهدا و جانبازان، این عزیزان را مورد تفقد قرار داد و ضمن بررسی مطالبات آنان، سلام حضرت آیت‌الله‌العظمی امام سیدمجتبی خامنه‌ای را به خانواده‌های معظم شهدا و جانبازان جنایت جنگی آمریکا در لامرد ابلاغ کرد. در این دیدارها همچنین با اهدای کلام‌الله مجید و هدایایی از سوی رهبر معظم انقلاب، از صبر، ایستادگی و فداکاری خانواده‌های معظم شهدا تجلیل و قدردانی شد.

حجت‌الاسلام محمد تقی وکیل‌پور در ادامه با حضور در تجمعات شبانه مردم لامرد به ایراد سخنرانی پرداخت و ضمن ابلاغ سلام حضرت آیت‌الله‌العظمی امام سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای به مردم شهیدپرور این شهرستان، تأکید کرد: رهبر معظم انقلاب در صحت و سلامت کامل و با تسلط بر مباحث راهبردی، به هدایت نظام مشغول هستند و دغدغه اصلی ایشان همواره حل مشکلات مردم، به‌ویژه اقشار محروم بوده است؛ ازاین‌رو تبیین این سیره مجاهدانه و ساده‌زیستانه برای نسل جوان، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.