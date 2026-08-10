بقائی: در فرسایش توان آمریکا تردیدی نیست

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به اینکه در فرسایش توان آمریکا تردیدی نیست، تصریح کرد: آنچه برای ایران اهمیت دارد، میزان آمادگی و افزایش توانمندی‌های خود است.

اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه روز دوشنبه (19 مردادماه) در نشست خبری، ضمن تبریک روز خبرنگار، یاد و خاطره دیپلمات‌های جمهوری اسلامی ایران در مزارشریف و محمود صارمی، خبرنگار ایرنا، را گرامی داشت و گفت: شهادت خبرنگار و دیپلمات در کنار یکدیگر معنادار است؛ چراکه هر دو در جبهه تأمین منافع ملی و تبیین واقعیات و حقایق مربوط به مردم ایران تلاش می‌کنند.

وی افزود: در یکی دو سال گذشته نیز شماری از خبرنگاران در ایران، فلسطین و لبنان در مسیر ایفای مسئولیت خود جان باختند و یاد و خاطره آنان را گرامی می‌داریم.

رژیم صهیونیستی

بزرگ‌ترین تهدید منطقه است

بقائی درباره تفاهم‌نامه پاکستان، عربستان و ترکیه گفت: این تحول نشانه تغییر در ادراک کشورهای منطقه است. کشورهای منطقه با توجه به تحولات دو سه سال اخیر دریافتند که امنیت کالای قابل خریداری از دلالان دروغین امنیت نیست.

سخنگوی وزارت امور خارجه اظهار کرد: سیاست اصولی ایران همواره ترغیب کشورهای منطقه به همکاری و تقویت اعتماد متقابل برای ایجاد امنیت درون‌زا، بدون تکیه بر بازیگران خارج از منطقه بوده است.

وی ادامه داد: کشورهای منطقه پس از تحولات اکتبر، آغاز طرح امحای استعماری فلسطین اشغالی، جنگ و کشتار در غزه و حملات رژیم اشغالگر به لبنان و دیگر کشورهای منطقه، بیش از پیش به این جمع‌بندی رسیده‌اند که بزرگ‌ترین تهدید علیه ثبات، امنیت و همکاری منطقه‌ای، رژیم صهیونیستی است.

بقائی افزود: طرح موسوم به «اسرائیل بزرگ»، حملات این رژیم به لبنان و سوریه و تهدیدهای آن علیه کشورهای مختلف منطقه، این ادراک را تقویت کرده که کشورهای منطقه نمی‌توانند همچون گذشته به ادعای تأمین امنیت از سوی آمریکا متکی باشند.

آمریکا

بخشی از علت ناامنی منطقه است

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: آمریکا خود بخشی از علت ناامنی در منطقه بوده است.

وی افزود: اگر حمایت‌های همه‌جانبه آمریکا از رژیم صهیونیستی و پوشش سیاسی و تبلیغاتی این کشور وجود نداشت، رژیم صهیونیستی نمی‌توانست اقدامات خود را با چنین سطحی از بی‌کیفرمانی در منطقه ادامه دهد.

بقائی تأکید کرد: امنیت در منطقه تفکیک‌ناپذیر است و هر طرحی که مبتنی بر واقعیات تاریخی و ژئوپلیتیکی منطقه باشد و تهدیدها را به‌درستی بشناسد، شانس بیشتری برای کمک به تقویت امنیت خواهد داشت.

ایران کمابیش

در جریان توافق مکه بود

بقائی درباره توافق مکه و اطلاع ایران از آن گفت: بله، کمابیش در جریان بودیم. دلیلی وجود ندارد که ایران از توافق سه کشور همسایه، ترکیه، پاکستان و عربستان، نگران باشد یا آن را علیه خود تلقی کند.

وی افزود: ایران با پاکستان و ترکیه سابقه دیرینه دوستی دارد و این تحول نشانه مهمی از آن است که کشورهای منطقه به دنبال آزمودن روش‌های دیگری برای تأمین امنیت خود هستند.

ایران درباره کنوانسیون دریای خزر مستقل تصمیم می‌گیرد

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره کنوانسیون دریای خزر و ادعاهای مطرح‌شده درباره آن گفت: این سند در سال ۱۳۹۷ امضا شده و تاکنون ابعاد مختلف آن در نهادهای ذی‌صلاح مورد بررسی قرار گرفته است.

بقائی تأکید کرد: ایران درباره منافع و مصالح ملی خود مستقل تصمیم می‌گیرد و تصمیم‌گیری درباره عضویت در اسناد بین‌المللی با در نظر گرفتن منافع ملی انجام می‌شود.

وی افزود: این سند با امضای چهار کشور، تا زمانی که هر پنج کشور آن را امضا نکنند، لازم‌الاجرا نیست و ایران نیز منافع خود را در تصمیم‌گیری لحاظ خواهد کرد. به گفته وی، ارتباط دادن این موضوع با تحولات جنگ تحمیلی نیز وجاهتی ندارد و تصمیم نهائی بر عهده مجلس شورای اسلامی است.

ایران پیشگام سازوکارهای

امنیتی منطقه‌ای است

بقائی درباره احتمال پیوستن دیگر کشورها به توافق مکه و احتمال عضویت ایران گفت: ایران خود پیشگام تأکید بر سازوکارهای امنیتی مبتنی بر همکاری کشورهای منطقه بوده است.

وی ادامه داد: طرح‌های ایران همچنان وجود دارد و می‌تواند به‌روزرسانی شود. ما با کشورهای منطقه در تماس هستیم و امیدواریم همه کشورها بهترین مسیر را برای تأمین امنیت جمعی منطقه انتخاب کنند.

باز شدن تنگه هرمز

منوط به توقف اقدامات آمریکا است

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره شروط ایران برای بازگشایی تنگه هرمز گفت: تنگه هرمز به دلیل اختلاف میان ایران و عمان بسته نشده، بلکه دلیل آن تجاوز نظامی آمریکا علیه ایران و سوءاستفاده از تنگه هرمز بوده است.

وی افزود: مذاکرات ایران و عمان درباره تعیین مسیر تردد کشتیرانی، مذاکراتی دوجانبه میان دو دولت ساحلی و با هدف تعیین مسیر ایمن کشتیرانی در تنگه هرمز است.

بقائی تصریح کرد: باز شدن تنگه منوط به شرایطی است که بر آن اعمال شده است. مادامی که محاصره دریایی آمریکا و سایر نقض‌های این کشور ادامه داشته باشد، شرایط لازم برای تبدیل تنگه به یک آبراه امن وجود نخواهد داشت.

وی تأکید کرد: آمریکا باید اقدامات خود را متوقف کند تا پس از آن درباره گام‌های بعدی صحبت شود.

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره دریافت عوارض از تنگه هرمز نیز گفت: در این مرحله درباره چنین جزئیاتی بحث نمی‌کنیم. مذاکرات ادامه دارد و درباره نقشه تردد تفاهم حاصل شده است و برخی نکات فنی درباره بیانیه مشترک نیز همچنان در حال بررسی است.

بقائی ادامه داد: مسیر شمالی و جنوبی پس از تفاهم ایران و عمان، به مسیری میانه تبدیل خواهد شد که دو کشور درباره آن توافق می‌کنند. هدف مذاکرات نیز رسیدن به یک مسیر میانه و موقت است تا درباره مسیر جدید تردد کشتی‌ها تفاهم شود.

مستندسازی جنایات آمریکا

ادامه دارد

بقائی درباره مستندسازی جنایات آمریکا گفت: مهم‌ترین اقدام، تشکیل پرونده و صدور کیفرخواست برای عاملان و آمران جنایت‌های ارتکابی طی دو جنگ تحمیلی است.

وی افزود: طرح موضوع در محاکم بین‌المللی مستلزم آن است که دادرسی در محل آغاز شده باشد. مستندسازی به‌صورت مستمر انجام می‌شود و اسناد تهیه‌شده، از جمله گزارش وزارت بهداشت درباره جنایت لامرد، نیز در این مسیر مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

وزارت خارجه

در روند بررسی طرح مجلس

درباره تنگه هرمز حضور دارد

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره طرح مجلس برای مدیریت تردد در تنگه هرمز گفت: نهادهای حاکمیتی ایران با مجلس شورای اسلامی کاملاً هماهنگ هستند و وزارت امور خارجه نیز در روند بررسی این طرح حضور دارد و دیدگاه‌های خود را مطرح می‌کند.

وی افزود: وزیر امور خارجه نیز با اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس جلسه داشته است.

مذاکرات با عمان تحت نظر شورای عالی امنیت ملی انجام می‌شود

بقائی درباره روند تأیید تفاهم‌نامه با عمان گفت: هر مذاکره‌ای که از سوی وزارت امور خارجه انجام می‌شود، تحت نظر شورای عالی امنیت ملی است و روند و فرآیند آن به‌طور کامل گزارش می‌شود.

وی افزود: در حال حاضر تمرکز اصلی بر مذاکرات با عمان درباره تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز است.

سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به گزارش‌هایی درباره ارائه فهرست خواسته‌های ایران به آمریکا نیز گفت: این فضاسازی رسانه‌ای با هدف سفیدشویی اصل موضوع انجام می‌شود و در هر تحلیلی درباره تنگه هرمز باید بر دلیل اصلی بروز وضعیت کنونی تمرکز کرد.

دعوت‌نامه سفر به پاکستان

واصل شده است

بقائی درباره احتمال سفر محمدباقر قالیباف و سیدعباس عراقچی به پاکستان گفت: رفت‌وآمد میان دو کشور دارای روابط نزدیک، طبیعی است. دعوت‌نامه سفر برای عراقچی و قالیباف واصل شده و هر زمان زمینه مناسب فراهم شود، این سفرها انجام خواهد شد.

وی افزود: روابط دوجانبه محور اصلی این سفرهاست و روابط ایران و پاکستان اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

در فرسایش توان آمریکا

تردیدی نیست

سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به گزارش رسانه‌های آمریکایی درباره فرسایش توان این کشور گفت: ما به هیچ گزارشی، چه مثبت و چه منفی، درباره میزان توانمندی آمریکا اعتبار نمی‌دهیم و آنچه برای ما اهمیت دارد، میزان آمادگی خودمان

است.

بقائی افزود: در اینکه آمریکا دچار فرسایش شده، تردیدی نیست. جنایاتی که آمریکا مرتکب شده، به شکل بی‌سابقه جایگاه این کشور را در عرصه‌های مختلف تضعیف کرده است.

وی تأکید کرد: ایران مصمم است همواره هوشیار باشد و توانمندی‌های خود را افزایش دهد.