* تنگه هرمز تنها یک گذرگاه دریایی نیست. بلکه نماد اقتدار ژئوپلیتیکی ایران است. غرب امروز بیش از هر زمان دیگر باید متوجه شده باشد که نخواهد توانست امنیت انرژی جهان را بدون در نظر گرفتن منافع و جایگاه جمهوری اسلامی تضمین کند.

بلوک‌آذری

* فرا رسیدن روز خبرنگار را به تمامی مجاهدان و راویان عرصه خبر تبریک و تهنیت عرض نموده و توفیقات روزافزون این افسران جنگ نرم و خبرنگاران متعهد، به ویژه راویان صادق ایثار و مقاومت ‌که با سلاح قلم و بیان خویش، توطئه‌های شوم دشمنان را در تحریف واقعیت‌ها خنثی می‌سازند، از خداوند مسئلت داریم.

خدابنده‌لو

* اگر بگویم تنگه هرمز از الطاف خفیه الهی برای جمهوری اسلامی است و از بمب اتم هم برای ما مهم‌تر است، اغراق نکرده‌ام. بنابراین مسئولان کشورمان تحت هیچ شرایطی نباید اجازه بازگشت وضعیت تنگه هرمز به شرایط پیش از جنگ را بدهند.

فرزین‌مهر

* ترامپ تمام دوران ریاست جمهوری خود را روی هوش مصنوعی و ایران شرط بست ولی به‌گونه‌ای عمل کرد که هر دو شرط را باخت. شکست ترامپ هم به‌گونه‌ای است که آمریکا دیگر آمریکای سابق نخواهد شد.

فتوحی‌کیا

* سلاح مقاومت در عراق خط قرمز است و تا زمانی که اشغالگری و تجاوز به حاکمیت عراق ادامه داشته باشد، این سلاح نباید تحویل داده شود. به عبارت دیگر تحویل سلاح مقاومت، تنها در صورت خروج کامل نیروهای خارجی از عراق و ارائه تضمین برای توقف تجاوزات آینده قابل ارزیابی است.

امیدی

* آیت‌الله مصباح یزدی(ره) می‌فرمایند ما بايد به درون خويش بنگريم كه با چه انگيزه‌اى منتظر ظهور امام عصر عليه‌السلام هستيم. آيا نان صلواتى مى‌خواهيم؟ يا از ظلم ستمگران به تنگ آمده‌ايم؟ آيا انجام وظايف دينى بر دوش ما سنگينى مى‌كند؟ يا چون اسلام و مسلمانان در خطر قرار گرفته‌اند در انتظار فرج‌ايم؟ اگر انگيزه ما يكى از سه مورد اول باشد، در واقع، دل ما به حال خودمان سوخته است، نه ديگران.

ایزدخواه

* به گفته تئودور پوستل، فیزیکدان دانشگاه ام‌آی‌تی و مشاور سابق موشکی کنگره آمریکا، کلاهک‌های مانورپذیر با دقت بالا که ایران به میدان وارد کرده، موازنه میان حمله و دفاع را به نفع توان موشکی ایران تغییر داده و ادعای رهگیری همه موشک‌های ایرانی از سوی آمریکا یا اسرائیل، از منظر فنی و عملیاتی غیرممکن است. گفتنی است نابودی بخش قابل توجهی از سامانه‌های هشدار زودهنگام آمریکا توسط ایران با این موشک‌ها صورت گرفته است.

شهشهانی

* رویترز اعلام کرده دولت ترامپ بنا دارد برخی مهاجران ایرانی را به آفریقای مرکزی بفرستد. کشوری که سال‌هاست با بی‌ثباتی، خشونت و فقر گسترده دست و پنجه نرم می‌کند. بعضی ایرانیان ناشکر حال باید به چنین سرنوشتی دچار بشوید.

شایانفر

* بد عهدی آمریکا به جایی رسیده که فردی مثل جولانی این گماشته آمریکایی‌ها در سوریه، در دیدار اخیر خود با نخست‌وزیر لبنان به او هشدار داده در مذاکره با اسرائیل‌، اشتباه سوریه در دادن امتیاز بدون دریافت تضمین و مابه‌ازای متقابل را تکرار نکند.

ثابت‌فرد

* دشمنی جمهوری اسلامی با استکبار، یعنی آمریکا و رژیم صهیونی ریشه در مبانی اعتقادی و قرآنی دارد و پایان‌پذیر نیست. از طرف دیگر نیز جمهوری اسلامی هرگز از اصول و مبانی خود در مواجهه با دشمنان عقب‌نشینی نخواهد کرد.

محمودآبادی

* هر روز یکی‌یکی نتایج حضور مردم در خیابان‌های شهر، آشکار می‌شود. آخرین خبر در این مورد این است که رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا که ارشدترین مقام نظامی این کشور است خواستار خروج فوری آمریکا از جنگ با ایران شده است. چرا که معتقد شده این جنگ نتایج معکوسی برای آمریکا داشته است.

قنبرنژاد

* واقعیت این است که امروز نه آمریکا توان تحمیل اراده خود را دارد و نه جمهوری اسلامی حاضر است از حقوق ملت ایران عقب‌نشینی کند. بنابراین، آنچه پیش روی ماست، نه پایان تقابل؛ بلکه ادامه نبرد اراده‌هاست.

ابوالمعالی

* روحیه ترامپ به گونه‌ای است که چنانچه در دو انتخابات آتی شکست بخورد، دستش در دو سال آینده بسته می‌شود و سرش به مسائل داخلی گرم خواهد شد.

خضری

* سی‌ان‌ان می‌گوید؛ ایران با هدف قرار دادن مراکز داده و هوش مصنوعی آمریکا در منطقه، آسیب‌پذیری غول‌های فناوری را آشکار کرد.

گروهی

* دشمنان انقلاب و ایران نزدیک به پنج دهه است که از هیچ توطئه و جنایت و خباثتی برای رسیدن به اهداف شوم خود نگذشته‌اند و البته هر بار شکست خورده‌اند. در آینده هم دست از توطئه و خباثت برنخواهند داشت و تنها راه نشاندن آنها

سر جای خود، قوی‌تر شدن و بازتعریف معادلات و محاسبات است.

فخرقاسمی

* جنگ اخیر، بُت شکست‌ناپذیری دشمن را در هم کوبید. خطر اصلی، نفوذ و ایجاد اشتباه محاسباتی در ذهن تصمیم‌گیران کشور است. فلذا مذاکره‌کنندگان باید هوشیار باشند و ذره‌ای از منافع ملی کشور کوتاه نیایند.

آشکاران

* اعتراف بی‌سابقه فرمانده سابق واحد ۸۲۰۰ اطلاعات اسرائیل قابل توجه است. این مقام مسئول رژیم صهیون گفته تاکنون موشک‌های بالستیک ایران عامل تعیین‌کننده این جنگ بوده و حالا این ایران است که معادلات منطقه را تعیین می‌کند. وی ادامه داده به‌واسطه اقدامات ایران، جایگاه آمریکا در خاورمیانه تضعیف شده و سقوط کرده است.

هاجرپور

* اظهارنظر سخنگوی سپاه و هم سخنگوی ارتش، نشان داد همان آتش‌بسی که برخی از دوستان خرید وقت برای تنفس ارتش آمریکا می‌نامیدند، ظاهراً وقت کافی را برای واردات تجهیزات، تعمیر سامانه‌ها و تقویت موشک‌ها و پهپادهای جدید کشور فراهم کرده است. نتیجه می‌گیریم که درخصوص مسائلی که اطلاع کافی نداریم زود قضاوت نکرده و به مسئولان و فرماندهان خود اعتماد داشته باشیم.

دگمه‌چی

* آغاز دو جنگ تحمیلی آمریکا علیه ایران در ساحت کلی آن، واکنشی به پیشرفت‌های ایران اسلامی در حوزه‌های مختلف و افول هژمونی آمریکا در چهار دهه اخیر بود. به بیان دیگر، آمریکا زمانی به گزینه نظامی روی آورد که احساس کرد روندهای جهانی و منطقه‌ای به زیان منافعش در حال تغییر است.

نسیم

* نیروهای مسلح کشورمان پنج ماه است که بزرگ‌ترین ارتش‌های جهان را به عقب‌نشینی واداشته‌اند و این حقیقتی است که هیچ روایتگری نمی‌تواند آن را نادیده بگیرد. در همین روزهای اخیر، ایران در یک حمله پیش‌دستانه به پایگاه آمریکایی در اردن، بار دیگر برتری خود را به رخ کشید و نشان داد که ابتکار عمل در قرارگاه خاتم‌الانبیا(ص) است نه در سنتکام.

قنواتی

* با تغییر ریل اساسی که در کارکرد مناطق آزاد به‌وجود آمده این مناطق دیگر مثل گذشته حیاط‌خلوت واردات مصرفی نیستند. بلکه به سکوهای صادرات و کارگاه‌های عظیم تولید تبدیل شده‌اند. این موفقیت نشان می‌دهد که با دقت کارشناسی و اراده ‌مدیریتی، حتی در شرایط فشار خارجی نیز می‌توان به تولید ملی و ارتقای امنیت اقتصادی دست یافت.

پازوکی

* چنانچه توافق ۲۵ ساله بین ایران و چین اجرائی و عملیاتی بشود در حوزه‌های گردشگری، معدن، صنایع و مخابرات، این ظرفیت وجود دارد که دو میلیون شغل برای جوانان ایجاد شود. اگر بتوانیم زنجیره معدن تا تولید را عملیاتی کنیم، سود ما ده برابر بیشتر از خام‌فروشی خواهد بود.

اصالتی

* سخنگوی دولت در پاسخ به تهدید ترامپ و نتانیاهو که گفته‌اند به زیرساخت‌ها حمله کرده و ایران را اشغال می‌کنیم‌، پاسخ داده؛ با تلاش و کوشش و همبستگی ملی، ایران استوار خواهد ماند. می‌خواستیم از سخنگوی دولت تقاضا بکنیم کمی خویشتن‌داری به خرج دهند! و خیلی خشونت‌ هم نیاز نیست!

حقیقی