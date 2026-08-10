تجلی دوباره الگوی ظلمستیز اسلام اینبار از ایران (یادداشت روز)
فردا مصادف است با سالروز رحلت جانسوز حضرت ختمی مرتبت؛ رسول مکرم اسلام(ص)، پیامبری که بعثت و مجاهدتهای بینظیر او دنیای غفلتزده و تنیده در جاهلیت را بیدار و آموزهها و مسیر نورانیاش، ذخیرهای از قدرت و سیادت را برای مسلمانان تا همیشه به یادگار گذاشت.
نبی مکرم اسلام، در عصری ظهور کرد که شکست هیمنه مشرکان و گسترش خورشید هدایتگر اسلام با وجود امپراتوریهای قدرتمند آن عصر، برای پیروان کمشمار یک دین نوپا، به ظاهر غیرممکن و نیازمند معجزهای بزرگ بود، اما ایستادگی و مجاهدت حضرت محمد(ص) و یاران وفادار ایشان با تکیه و ایمان به خدای متعال این معجزه را رقم زد.
این قدرت و معجزه اما منحصر و محدود به آن دوران نبود، زیرا تکیه و ایمان راسخ به خدای متعال، ایستادگی پای آرمان بلند مقابله با ظلم و حرکت در مسیر حق، نسخه و فرمولی ابدی و کارآمد است که وقتی با هدایتگری الهی آیات و روایات و سیره نورانی پیامبر اسلام و ائمه اطهار(ع) کامل و جهتدهی میشود، هیچ قدرتی در هیچ برههای از زمان، توان مقابله و ایستادگی در برابر آن را نداشته و نخواهد داشت.
متأسفانه ایجاد انحراف در مسیر جامعه اسلامی بعد از رسول اکرم(ص) و محرومیت دنیای اسلام از حکمرانی ائمه هدی(ع)، باعث غفلت از این نسخه معجزهآسای در دسترس مسلمانان شد، اما هدایت حضرات معصومین با طرق مختلف از مجاهدت و دادن خون و سر، تا تحمل زندان و تبعید، نگذاشت این چراغ هدایت و نسخه نجاتبخش برای همیشه خاموش شود و همچون مشعلی به نسلهای بعد منتقل شد.
در آیات دوم و سوم سوره جمعه آمده است؛ «هُوَ الَّذِی بَعَثَ فِی الْأُمِّیِّینَ رَسُولًا مِّنْهُمْ یَتْلُو عَلَیْهِمْ آیَاتِهِ وَیُزَکِّیهِمْ وَیُعَلِّمُهُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَإِن کَانُوا مِن قَبْلُ لَفِی ضَلَالٍ مُّبِینٍ* وَآخَرِینَ مِنْهُمْ لَمَّا یَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ... اوست که در میان مردم درس ناخوانده، پیامبری از خودشان برانگیخت تا آیات او را بر آنان بخواند و آنان را [از آلودگیهای فکری و روحی] پاک کند و به آنها کتاب و حکمت بیاموزد، هر چند پیش از آن در گمراهی آشکاری بودند! و [نیز پیامبر را] بر مردمی دیگر که هنوز به آنان [اعراب] نپیوستهاند [برانگیخت]. و او توانای شکستناپذیر و حکیم است.»
بعد از نزول این آیات، حاضران از پیامبر خدا(ص ) پرسیدند: منظور از این «گروه دیگر» که هنوز به اعراب نپیوستهاند چه کسانی هستند؟ رسول خدا(ص) دست برشانه سلمان فارسی نهاد و فرمود «منظور خدا، این مرد و قوم اوست».
و این قوم و مردمان سلمان فارسی بودند که قرنها پس از این گفتار نورانی پیامبر خاتم(ص)، با همان مشعل هدایت حفاظت شده توسط
ائمه اطهار(ع) و با بهکارگیری همان نسخه الهی دیرین، یعنی تکیه به ایمان و قدرت الهی، مجاهدانه به میدان آمدند و یکبار دیگر همچون صدر اسلام که قدرت ایمان و جهاد بساط کفر و شرک را برچید، اینبار مردم ایران به رهبری ولی الهی خود، بساط طاغوت و ظلم را از این سرزمین نشان شده و مقدس زدودند.
این قدرت ولایت الهی و ایستادگی مردم با ایمان پای آرمان مبارزه با ظلم، از ملت و کشوری تحقیر شده، وابسته و ضعیف نگاه داشته شده در دوران طاغوت، ملت و کشوری قوی، عزیز و مستقل ساخت که حیرت اندیشمندان جهان را در پی داشت. این فوران مجدد قدرت اسلام با پیروزی انقلاب اسلامی، تبدیل به الگویی زنده برای نه تنها دیگر مسلمانان، بلکه برای همه آزادگان جهان شد و البته این تولد یک الگوی نوین از نسخه قدرتمند اسلام ناب محمدی یکی از کلیدیترین نقاط ایجاد تقابل و دشمنی دنیای مستکبران و سردمداران ظلم نوین با این ملت و انقلاب از ابتدای پیروزی تاکنون بوده است.
درخصوص معجزه پیروزی انقلاب اسلامی، تداوم قدرت آن و استمرار این الگوی الهامبخش نگاهی به نظرات اندیشمندان غربی خالی از لطف نیست.
«ایمانوئل والرشتاین»، جامعهشناس بلندآوازه آمریکایی با نگرانی میگوید؛ «مانع اصلی پیشروی ما برای استقرار نظم جهانی (بخوانید کدخدایی آمریکا) دکترین ولایت فقیه امام خمینی است... همه نظریهها درگذر زمان کمرنگ و کهنه شده و به تاریخ میپیوندند، ولی نظریه ولایت فقیه [امام] خمینی هر روز پررنگتر و سرزندهتر میشود و مسلمانان بسیاری را به خود جلب میکند».
«آنتون گیدنز»، جامعهشناس پرآوازه انگلیسی درباره تحولات بنیادین قرن حاضر مینویسد؛ «در گذشته، سه غول فکری جامعهشناسی یعنی مارکس، دورکیم و ماکس وبر با اندکی اختلافنظر، فرآیند عمومی جهان را به سوی سکولاریزم و در جهت حاشیهنشینی دین ارزیابی میکردند ولی از سال 1979 و با پیدایش انقلاب اسلامی در ایران، شاهد روند معکوس و متفاوت با این فرضیه هستیم، یعنی فرآیند عمومی جهان، با شتاب به سمت دینیشدن پیش میرود».
«جیمز ولسلی»- رئیس اسبق سازمان سیا- میگوید: «قطب قدرتمند اسلام است که با پرچمداری خمینی و خامنهای، ساختار کدگذاری شده جهان را به چالش کشیده است».
اوج قدرت تجلی یافته اسلام در ساختار الهی نظام جمهوری اسلامی ایران را میتوان در توان ایستادگی در برابر انواع و اقسام تهدیدات و تحریمها و حملات گسترده نظامی دشمنانش به تماشا نشست.
نظامی که در آغازین سالهای حیات خود و در اوج کمبود سلاح و تجهیزات نظامی توانسته بود با قدرت ایمان و مجاهدت فرزندان مؤمن و شجاع خمینی کبیر، پوزه طیف قدرتمندی از دشمنان را در دوران دفاع مقدس به خاک ذلت بمالد، سالها بعد در صحنه جنگ با دشمن در پرتو هدایتهای حکیمانه رهبر خود که مزدی جز شهادت برایش کم بود و در سایه رهبری جانشین صالح او، توانست با مقاومت جانانه و خوارکننده خود، شرورترین و شقیترین دشمنان که با انواع بهروزترین سلاحها و جنگندهها و بمبها، سودای نابودی نظام اسلامی و شکست دادن مردمان این سرزمین را در سر پوکشان میپروراندند به استیصال کامل بکشاند، مقاومتی که دنیا را حیرتزده کرد و نشان داد سلاح ایمان و توکل به خدا در کنار به کارگیری قدرت نظامی برآمده از توان داخلی همچنان معجزه میکند.
در آن سو اما در برخی کشورهای اسلامی با وجود موج بیداری و مطالبه مبارزه با ظلم، مردمان در اقصی نقاط جهان اسلام، حاکمان بر سرزمینهای اسلامی، به جای تبعیت از الگوی قدرت بخش و ضد ظلم برآمده از اسلام اصیل، راه نجات را در تکیه بر دشمن و سر خم کردن در برابر طاغوت و مستکبران میدانند.
این حاکمان ره گم کرده به جای بهرهگیری از منابع و ثروتهای خدادادی و تکیه بر قدرت عظیم جوامع مسلمان در مسیر مبارزه با ظلم و عزتبخشی به اسلام، برای حفظ خود تن به هر ذلّتی دادهاند و برخلاف ملتهای مسلمان و بر خلاف آموزههای اسلام، با قاتلان هزاران زن و کودک و مردمان بیگناه فلسطینی، افغانستانی، لبنانی، عراقی و سوری و... همراه و همنوا و همپیمان شدهاند.
آنها چشم خود را بر روی کشتار بیگناهان در جهان اسلام به دست مستکبران همپیمانشان بستهاند و ذلیلانه خاک و سرزمین خود را برای حمله به مردم مسلمان ایران در اختیار پستترین دشمنان جهان اسلام گذاشتهاند.
حاکمانی که برای دفاع از مسلمانان مظلوم فلسطینی و... به دست دشمنان اسلام کاری نمیکنند و برخی از آنها خائنانه، روابط تجاری و سیاسی با دشمن صهیونی برقرار کردهاند، اما برای مقابله با گروههای مقاومت به خیال خود ائتلاف و پیمان دفاعی ایجاد میکنند.
مردمان دنیای اسلام اما امروز بیدارتر از همیشه، عزت خود را نه در سکوت بزدلانه حاکمانشان، در برابر دشمنان واقعی مسلمانان و پیمانهای سست دفاعی با دشمن یا علیه مسلمانان، بلکه در تجلی دوباره قدرت اسلام ناب محمدی و به خاک ذلت کشاندن دشمنان اسلام به دست شیربچههای حیدر کرّار در ایران اسلامی و در مقاومت جانانه حزبالله لبنان و مقاومت عراق و یمن ذیل حاکمیت ولایت فقیه میدانند و به آن افتخار میکنند.
موج بیداری جوانان مسلمان اما با یاری حق تعالی به زودی بساط خیانت حاکمان دستنشانده در سرزمینهای اسلامی را جمع خواهد کرد و یک بار دیگر الگو و نسخه تکیه بر ایمان الهی و مجاهدت در مسیر مبارزه با ظلم، که نمونه پیش چشم و عزتبخش آن در ایران قهرمان در معرض دید است، اینبار در گسترهای به وسعت جهان اسلام و با به میدان آمدن امت رسولالله(ص) معجزه خود را تکرار خواهد کرد.
عباس شمسعلی