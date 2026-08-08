امام علی(ع) می‌فرماید: «کسی از شما نگوید خدایا من از فتنه به تو پناه می‌برم! چراکه هیچ‌کس نیست که فتنه او را دربر نگیرد (همه گفتار فتنه‌اند). لکن آنکه پناه خواهد از فتنه‌های گمراه‌کننده (به خداوند) پناه برد، که خدای سبحان می‌فرماید: «بدانید که مال و فرزندان شما فتنه هستند» و معنی آن، این است که خدا آنان را به مال‌ها و فرزندان می‌آزماید، تا ناخشنود از روزی وی، و خشنود از آن را آشکار نماید.»(1)

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1-نهج‌البلاغه- کلمات قصار93