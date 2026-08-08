تأکید بر توسعه زیرساختهای استان قزوین
قزوین- خبرنگار کیهان:
استاندار قزوین، در ادامه پیگیریهای مستمر جهت تسریع در روند توسعه و ارتقای شاخصهای اقتصادی، اجتماعی استان، با اسکندر مؤمنی وزیر کشور دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار محمد نوذری با ارائه گزارشی از وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی استان، بر ضرورت توجه ویژه دولت به ظرفیتهای بالقوه قزوین تأکید کرد.
استاندار قزوین در این دیدار ضمن تبیین اولویتهای اجرائی استان، موضوع تکمیل پروژههای مدارس و زیرساختهای آموزشی را از جمله اولویتهای اصلی برای بهبود سرمایههای انسانی منطقه دانست.
محمدنوذری در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار و گذار به اقتصاد سبز، خواستار حمایت ویژه وزارت کشور و نهادهای مرتبط از طرحهای استقرار پنلهای خورشیدی و انرژیهای تجدیدپذیر در استان شد.
در بخش میراث فرهنگی و گردشگری نیز، بر لزوم حمایتهای ویژه دولت برای نهائیسازی فرآیند ثبت جهانی قلعه الموت به عنوان نمادی از هویت تاریخی ایران تأکید کرد.