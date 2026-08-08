رسانه فراتر از روایت بخش مهمی از مقاومت تاریخی ایران در این برهه ‌است

بندرعباس- خبرنگار کیهان:

فرخنده جلالی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان، نقش محوری خبرنگاران و‌ میدان‌داری اصحاب رسانه در جنگ تحمیلی اخیر را فراتر از روایت و بخش مهمی از تاریخ مبارزه و مقاومت ایران عزیز دانست.

در حاشیه‌ نشست هم‌اندیشی برگزاری آیین نکوداشت روز خبرنگار که به ریاست معاون سیاسی امنیتی اجتماعی استاندار و نائب رئیس شورای اطلاع‌رسانی هرمزگان برگزار شد، فرخنده جلالی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی ضمن قدردانی از پایمردی، تدبیر و تلاش بی‌تعطیلی خبرنگاران استان در مستندنگاری و اطلاع‌رسانی واقعیت جنایات دشمن در جنگ‌های تحمیلی اخیر از جنگ رمضان تا جنگ ‌هرمز، گفت: نقش خبرنگاران، عکاسان و مستندنگاران رسانه در این دوران بیشتر از روایتگری بوده و در حقیقت بخش مهمی از تاریخ مقاومت ایران و هرمزگان سربلند را همین اسناد خبری و تصویری ساخته‌اند و همچنان پرچمدار این می‌دانند.

جلالی با اشاره به محوریت رسانه‌های هرمزگان از ساعات آغازین این نبرد نابرابر تاکنون تأکید کرد: یکپارچگی در اطلاع‌رسانی و میدان‌داری اصحاب رسانه هم در ثبت و انعکاس رخدادها و آگاهی‌بخشی از پشت‌پرده‌ اهداف دشمنان و همزمان روایت ایستادگی قدرتمندانه مردم درکنار رزمندگان خط مقدم نقطه‌ عطفی در ارتقای جایگاه رسانه‌های هرمزگان بوده است.

وی ضمن قدردانی از حمایت‌های استاندار و رئیس شورای اطلاع‌رسانی هرمزگان از پیگیری‌های انجام شده درخصوص بسته‌ حمایتی معاونت مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ویژه مناطق جنگی خبرداد و گفت: حمایت از رسانه‌های هرمزگان به‌عنوان خط مقدم مقاومت ایران مورد تأکید و پیگیری است چراکه تقویت تاب‌‌آوری اجتماعی ارتباط مستقیمی با تاب‌آوری رسانه دارد و این مهم در کنار تجلیل از خبرنگاران باید مدنظر باشد.