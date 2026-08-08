برآورد اولیه ۱۰۰ میلیارد ریالی خسارت حمله دشمن به واحدهای مسکونی آسیبدیده قشم
بندرعباس- خبرنگار کیهان:
فرماندار شهرستان قشم با اعلام برآورد اولیه ۱۰۰ میلیارد ریالی خسارت وارد شده به واحدهای مسکونی آسیبدیده در حمله موشکی آمریکا به محله چاهتنگو، گفت: عملیات ارزیابی، بازسازی و حمایت از خانوارهای آسیبدیده با همکاری دستگاههای اجرائی آغاز شده و تا بازگشت شرایط عادی ادامه خواهد داشت.
حسین امیرتیموری پس از بازدید مشترک از مناطق آسیبدیده با مدیرکل بیمه ایران، اظهار کرد: در این مرحله، خسارت ۴۷ واحد مسکونی شامل چهار واحد نیازمند احداث و ۴۳ واحد نیازمند تعمیر، به همراه هفت دستگاه خودروی آسیبدیده (با هزینه مجزا) ثبت و برای جبران مناطق مسکونی هزینه اولیه ۱۰۰ میلیارد ریالی برآورد شده است.
وی با بیان اینکه این رقم نهائی نیست، افزود: کارشناسان همچنان در حال بررسی میزان خسارت هستند و برآورد قطعی پس از پایان ارزیابیهای تخصصی اعلام خواهد شد.