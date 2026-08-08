مشهد- خبرنگار کیهان‌:

معاون حقوقی و عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان کشور با بیان این‌که هم‌اکنون میزان مطالبات داروخانه‌های کشور از سازمان‌های بیمه‌گر ۶۵ همت معادل ۶۵۰ هزار میلیارد ریال است گفت: میزان مطالبات داروخانه‌های استان خراسان رضوی از سه بیمه پایه شامل بیمه سلامت، بیمه تامین اجتماعی و بیمه نیروهای مسلح ۵.۵ همت معادل

۵۵ هزار میلیارد ریال است.

مرضیه بذرافشان در گفت‌و‌گو با ایرنا درخصوص آمار معوقات و مطالبات داروخانه‌ها از سازمان‌های بیمه‌گر افزود: دولت باید ضمن کارسازی و تخصیص اعتبار در جهت امکان تامین و خرید دارو برای داروخانه‌ها با رفع موانع موجود درحوزه تعاملات با شرکت‌های توزیع، چابکی زنجیره تامین را توسعه بخشد در غیر این صورت داروخانه‌ها توان خرید و تامین دارو به دلیل تاخیر طولانی مدت در پرداخت مطالباتشان را ندارند.

وی ادامه داد: بر اساس قانون، بیمه‌ها باید مطالبات داروخانه‌ها را به طور متوسط طی مدت ۴۵ روز واریز کنند.

دبیر انجمن داروسازان خراسان رضوی گفت: ورود اعتبار به زنجیره تامین دارو به ۲ طریق اعتبار ارزی از مسیر بانک مرکزی و اعتبار ریالی (مطالبات داروخانه‌ها از سازمان‌های بیمه‌گر و هدفمندی یارانه‌ها) صورت می‌گیرد.

بذرافشان افزود: در حال حاضر اما بازپرداخت مطالبات داروخانه‌های استان از سازمان‌های بیمه سلامت با هشت ماه و نیم تاخیر، از بیمه تامین اجتماعی با هفت ماه تاخیر و از بیمه نیروهای مسلح با پنج ماه تاخیر و بازپرداخت سهم ارز مربوط به سازمان هدفمندی نیز با چهارماه تاخیر مواجه است.

وی با بیان این‌که بیمه سلامت مطالبات داروخانه‌های استان را از شهریور ماه ۱۴۰۴ کامل پرداخت نکرده است ادامه داد: بیمه سلامت از مطالبات داروخانه‌های استان در سال گذشته، ۹۸ درصد مطالبات شهریورماه و ۱۵درصد از مطالبات مهرماه را پرداخت کرده و دیگر هیچ مبلغی از مطالبات سال قبل واریز نشده است.

معاون حقوقی و عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان کشور گفت: همچنین بیمه سلامت از مطالبات سال ۱۴۰۵ داروخانه‌ها نیز ۴۵ درصد از مطالبات فروردین‌ماه و

۵۴ درصد از مطالبات اردیبهشت‌ماه و بخشی از خرداد‌ماه را به عنوان علی‌الحساب پرداخت کرده است.

بذرافشان افزود: علاوه‌ بر همه این تاخیرها، فرآیندهای بانکی مربوط به نقد شدن سند پرداختی این مطالبات نیز بین یک هفته تا ۱۰ روز به طول می‌انجامد تا به حساب داروخانه‌ها واریز شود که در این مدت متاسفانه بسیاری از چک‌های همکاران مؤسس برگشت می‌خورد که سبب

سوء اثر در حساب‌های بانکی آنان می‌شود.

وی ادامه داد: در شرایط کنونی اقتصاد داروخانه‌ها‌، گاه دارو در انبار شرکت پخش موجود است ولی چون داروخانه‌ توان خرید ندارد، امکان تهیه آن دارو را برای بیمار ندارد به عنوان نمونه بسیاری از داروهای خاص به دلیل تعهد زیاد بیمه‌ای، در عمل بعد از تحویل به بیمار و خالی شدن قفسه، امکان تامین مجددشان برای داروخانه میسر نیست.