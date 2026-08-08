ساری- خبرنگار کیهان:

مازندران در ولادت رتبه «سی‌ام»‌، در فوت رتبه «هفتم»، در ازدواج رتبه «بیست‌و‌چهارم» و در طلاق هم رتبه «پنجم» کشوری را دارد که در مجموع وضعیت خوبی در چهار واقعه مهم جمعیتی ندارد.

مدیرکل ثبت احوال استان مازندران درخصوص چگونگی نرخ ولادت در کشور و استان‌ها گفت: در سال 1404 نرخ ولادت در کشور 10.5 در هزار بوده و سه استان دارای بالاترین نرخ ولادت عبارتند از سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و خوزستان و سه استان گیلان، مازندران و البرز با کمترین نرخ ولادت قرار دارند.

علی‌رضا افسری گفت: با توجه به روند کاهشی نرخ ولادت در استان مازندران می‌توان پیش‌بینی کرد که در آینده نزدیک، تعادل پایدار میان نسل‌ها با چالش روبه‌رو خواهد شد.

وی افزود: توازن جمعیتی ایده‌آل وضعیتی است که در آن ساختار سنی جمعیت از پایداری برخوردار باشد، به‌گونه‎ای که نرخ باروری در سطح جانشینی نسل قرار گیرد و نسبت وابستگی در سطح تعادل قرار گیرد و در مقابل برهم خوردن توازن جمعیتی زمانی رخ می‌دهد که کاهش مستمر موالید باعث کوچک شدن نسل‌های جوان و افزایش سهم سالمندان می‌شود و در نتیجه با افزایش نسبت وابستگی ظرفیت تولید، رشد اقتصادی و تامین خدمات اجتماعی تحت فشار قرار می‌گیرد.

مدیرکل ثبت احوال مازندران با اشاره به اینکه در سال 1404، استان با نرخ ولادت 6.5 در هزار مانند سال گذشته در جایگاه سی‌ام در بین استان‌های کشور قرار گرفت، خاطرنشان کرد: با توجه به کاهش مستمر موالید، در چنین روندی قرار گرفتیم.

وی به فرزندآوری در سال‌های دهه شصت اشاره کرد و گفت: مازندران در سال‌های مذکور به‌طور متوسط تا 70 هزار ولادت ثبت می‌کرد اما این رقم در سال 1404 به 21 هزار تولد در سال کاهش یافته است و طی پنج سال اخیر یعنی از سال 1400 تا 1404 از سی هزار و دویست و سه ولادت رسیدیم به بیست و یک هزار و نهصد و شصت و یک واقعه ولادت که حکایت از استمرار کاهش فرزندآوری در استان مازندران با شیب تند دارد.

افسری گفت: روند کاهش ولادت، در سال‌های آتی کاهش ازدواج و کاهش فرزندآوری را در پی خواهد داشت. نرخ ولادت مازندران در نکا بالاتر و سوادکوه در پایین‌ترین رتبه قرار دارد.

مدیرکل ثبت احوال مازندران افزود: نرخ ولادت در شهرهای استان مازندران نیز با یکدیگر متفاوت است به طور مثال شهر نکا وضعیتی بهتر از دیگر شهرها دارد اما سوادکوه و سوادکوه شمالی پایین‌ترین رتبه را دارند.

ناکامی برنامه‌های تشویقی قانون جوانی جمعیت

وی به سیاست‌های جمعیتی و ازجمله اجرای قانون جوانی جمعیت و همچنین برنامه‌های تشویقی در این زمینه اشاره کرد و گفت: پس از اجرای این سیاست‌ها، فرزند سوم تا پنجم ما افزایش داشت اما این مقدار افزایش در حدی نبود که میزان ولادت ما را افزایش دهد.

مدیرکل ثبت احوال مازندران همچنین گفت: از مجموع ولادت‌های سال گذشته 474 مورد دوقلو بودند و 12 مورد هم سه ‌قلوزایی در استان داشتیم.

وی در ادامه گفت: متوسط سن مادران در زمان تولید اولین فرزند حدود 29.2 سال و سن پدران حدود 34 سال است و فاصله بین ازدواج با تولد اولین فرزند در خانواده‌های مازندرانی در سال 1400برابر 5 سال بود و امروز (1404) به 5/3 رسیده است. میانگین سن مادران نیز در مقایسه چهار سال 1400 تا 1404 از 30.25 به 31.07 افزایش یافته.

بحران سالمندی و مسئولیت

مدیرکل ثبت احوال استان مازندران گفت: آمار تأیید می‌کند به‌زودی استان ما به‌ لحاظ جمعیتی وارد مرحله جدیدی خواهد شد و بهتر است با آمادگی کامل و تامین زیرساخت‌های لازم وارد فاز جدید جمعیتی شویم.

وی در همین زمینه تأکید کرد: پیری جمعیت به‌خودی‌خود یک بحران نیست اما اگر بدون آمادگی و برنامه‌ریزی وارد این مرحله شویم، می‌تواند پیامدهای اقتصادی اجتماعی و بهداشتی گسترده‌ای برای استان به همراه داشته باشد.

مدیرکل ثبت احوال استان مازندران تأکید کرد: همه درخصوص اهمیت فرزندآوری و آسیب‌های پیری جمعیت اذعان دارند اما نباید فراموش کنیم که همه ما از مدیران دستگاه‌های اجرائی و نمایندگان تا آحاد مردم در شهرها و روستاها نسبت به این موضوع مسئولیت داریم و هر کدام باید به سهم خود گام مؤثری در این خصوص برداریم تا به سلامت از این چالش عبور کنیم.

مدیرکل ثبت احوال مازندران همچنین به ازدواج اشاره کرد و گفت: در سال 1403تعداد ازدواج‌های ثبت‌شده در استان مازندران پانزده هزار و هشتصد و چهل و یک واقعه بود که در سال 1404 به پانزده هزار و ششصد و پنجاه و هشت واقعه رسید و طلاق هم در همین بازه زمانی از نه هزار و سیصد و سه واقعه به هشت هزار و پانصد و چهل و دو واقعه رسید و دلیل کاهشی بودن نرخ طلاق هم به کاهش نرخ ازدواج

مربوط است.