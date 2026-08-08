اجرای ۹ پروژه مهم آبخیزداری در ۶ شهرستان مازندران
ساری- خبرنگار کیهان:
در راستای حفاظت از منابع طبیعی، کاهش مخاطرات ناشی از سیلاب و تقویت زیرساختهای آبخیزداری، عملیات ۹ پروژه مکانیکی آبخیزداری در شهرستانهای ساری، بابل، نور، گلوگاه، سوادکوه شمالی و آمل با 30 درصد پیشرفت کار در حال اجرا است.
به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران، رضا علی رحیمی تالارپشتی معاون فنی و آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری با بیان اینکه این پروژهها در قالب
۹ فقره قرارداد توسط اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری و با پیمانکاری بسیج سازندگی سپاه کربلا استان مازندران در دست اجرا میباشد و از محل اعتبارات محرومیتزدایی تأمین اعتبار شده است.
رحیمی ضمن اعلام این مطلب که از جمله مهمترین پروژههای در حال اجرا میتوان به احداث بند سنگ و ملاتی در حوزه آبخیز ساحلی شهرستان گلوگاه، احداث دیوار حائل زرینآباد شهرستان ساری، و از بخش چمستان شهرستان نور و دیوار ساحلی روستای لمراسک شهرستان گلوگاه اشاره کرد، افزود: هدف از اجرای سازههای مکانیکی آبخیزداری، کنترل انرژی و سرعت جریان آب، کاهش فرسایش بستر و کنارههای رودخانه، تثبیت مسیر جریان و مهار رسوبات است، همچنین این سازهها با کاهش قدرت تخریبی سیلاب، از اراضی، زیرساختها و تأسیسات مجاور حفاظت کرده و نقش مؤثری در افزایش پایداری آبراههها و حوزههای آبخیز ایفا میکند. رحیمی تالارپشتی تصریح کرد: پیشبینی میشود با اجرای این ۹ پروژه، در مجموع نزدیک به 10775 مترمکعب عملیات مکانیکی آبخیزداری در سطح استان انجام شود که گامی مؤثر در مدیریت پایدار حوزههای آبخیز، کاهش مخاطرات طبیعی و صیانت از منابع طبیعی مازندران به شمار میرود.