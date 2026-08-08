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کد خبر: ۳۳۵۷۰۲
تاریخ انتشار : ۱۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۵۳
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برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی سامانه سه‌رقمی امداد ویژه توان‌خواهان اصفهان

اصفهان- خبرنگار کیهان:
برنامه‌ریزی‌ها برای راه‌اندازی سامانه سه رقمی امداد ویژه توان‌خواهان استان اصفهان در دستور کار قرار گرفت.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان در نشست تخصصی مدیریت بحران و ارتقای تاب‌آوری گروه‌های هدف بهزیستی استان اصفهان بر لزوم تدوین دستورالعمل‌های اختصاصی پدافند غیرعامل برای جامعه هدف بهزیستی تأکید و پیشنهاد ایجاد خط تلفن ویژه برای امدادرسانی فوری به توان‌خواهان در شرایط بحرانی را ارائه کرد.
منصور شیشه‌فروش با قدردانی از نقش‌آفرینی جهادی کارکنان بهزیستی و تیم‌های مداخله روانی- اجتماعی در حوادث گذشته، افزود: خدمات ارزشمند بهزیستی در کنار نیرو‌های امدادی، سندی از تعهد و کرامت‌مداری است.
وی با آسیب‌شناسی رویکرد‌های موجود، بر ضرورت بازنگری فوری در دستورالعمل‌های تخلیه اضطراری تأکید کردو گفت: الگو‌های کلاسیک تخلیه و پناهگیری، پاسخگوی نیاز‌های جسمی و حرکتی جامعه هدف بهزیستی نیست و ما نیازمند تدوین بسته‌های تخصصی پدافندی هستیم که ایمنی این عزیزان را در شرایط اضطراری ویژه تضمین کند.
شیشه‌فروش از فعال‌سازی کارگروه تخصصی مدیریت بحران ویژه بخش‌های حمایتی خبر داد و افزود: همه دستگاه‌های اجرائی استان اصفهان مکلف‌اند برای مناسب‌سازی زیرساخت‌های فیزیکی و فرآیند‌های امدادی با بهزیستی هم‌افزایی کنند. بیش از ۱۳۲ هزار معلول زیر پوشش بهزیستی استان اصفهان هستند.

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