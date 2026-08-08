اصفهان- خبرنگار کیهان:

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان با اشاره به اجرای پروژه احداث واحد زباله‌سوز دوماژوله ۳۰۰ تنی گفت: این طرح با سرمایه‌گذاری ۸۰ میلیون دلاری و با هدف مدیریت بهینه پسماند، کاهش دفن زباله، جلوگیری از آلودگی خاک و تولید انرژی تجدیدپذیر در حال پیگیری است.

غلامرضا ساکتی اظهار کرد: پروژه احداث واحد زباله‌سوز دوماژوله ۳۰۰ تنی در اصفهان با هدف مدیریت بهینه پسماند و کاهش آثار زیست‌محیطی ناشی از دفن زباله در حال اجرا است.

وی افزود: از مهم‌ترین دستاوردهای مورد انتظار این پروژه، کاهش قابل توجه حجم پسماندها است که می‌تواند به کاهش حجم موادی که در نهایت نیازمند دفن هستند و استفاده بهینه‌تر از ظرفیت‌های موجود در حوزه مدیریت پسماند منجر شود. مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان ادامه داد: کاهش دفن پسماند در زمین و جلوگیری از آلودگی خاک از دیگر اهداف این طرح است و اجرای آن می‌تواند گامی در راستای کاهش پیامدهای زیست‌محیطی ناشی از دفن پسماند باشد. ساکتی تصریح کرد: تولید انرژی تجدیدپذیر نیز از دیگر دستاوردهای پیش‌بینی‌شده برای احداث این واحد زباله‌سوز است و تلاش می‌شود از ظرفیت پسماند برای تولید انرژی و بهره‌برداری دوباره از این منابع استفاده شود.

وی گفت: پروژه احداث واحد زباله‌سوز دوماژوله ۳۰۰ تنی از سال ۱۴۰۴ آغاز شده و برنامه‌ریزی برای تکمیل آن در سال ۱۴۰۹ انجام شده است.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: اعتبار پیش‌بینی‌شده برای اجرای این پروژه ۸۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری است.