سرويس خارجي-

منابع رسمی لیبی از حمله پهپادی به یک انبار نفت در پالایشگاه استراتژیک شهر الزاویه در غرب این کشور خبر دادند.

در سال‌های اخیر، زیرساخت‌های انرژی به‌عنوان یکی از حیاتی‌ترین نقاط آسیب‌پذیر در معادلات ژئوپلیتیک معاصر شناخته شده‌اند. حمله به پالایشگاه‌ها و تأسیسات نفتی، که پیش‌تر عمدتاً در چارچوب درگیری‌های منطقه‌ای محدود باقی مانده بود، پس از تشدید رویارویی مستقیم آمریکا و رژیم اسرائیل علیه ایران در غرب آسیا، و نبردهای اوکراین و روسیه، به ابزاری نظام‌مند و تکرارشونده در جنگ‌های ترکیبی تبدیل شد. از پالایشگاه‌های استراتژیک در سواحل خلیج‌ فارس گرفته تا برخی مجتمع‌های انرژی در قلب شبه جزیره عربستان، این حملات نشان دادند که هدف قرار دادن چرخه تولید و توزیع سوخت، دیگر صرفاً یک عملیات نظامی نیست، بلکه بخشی از استراتژی فرسایشی برای تضعیف اقتصاد و ثبات سیاسی کشورهای هدف به‌شمار می‌رود.

اکنون این الگو از غرب آسیا فراتر رفته و به شمال آفریقا نیز سرایت کرده است. گسترش چنین اقداماتی به قاره‌ای که خود با چالش‌های عمیق امنیتی، شکنندگی حاکمیتی و وابستگی شدید به درآمدهای نفتی روبه‌روست، زنگ خطر جدی برای امنیت انرژی جهانی به صدا درآورده است. در حالی که قدرت‌های غربی همواره خود را مدافع ثبات و نظم بین‌المللی معرفی می‌کنند، جنگ‌افروزی‌ها و مداخلات مستمر خود آن‌ها عامل اصلی و ریشه‌ای همین بی‌ثباتی‌ها بوده است. سیاست‌های نظامی‌گرایانه و حمایت از درگیری‌های نیابتی و بعد هم دخالت‌های مستقیم در غرب آسیا، نه‌تنها آتش حملات به زیرساخت‌های انرژی را شعله‌ور ساخت، بلکه اکنون با سرایت این الگو به شمال آفریقا، زنجیره‌ای از ناپایداری‌های اقتصادی و اجتماعی را در مقیاس قاره‌ای فعال کرده است.

این بار در آفریقا!

به گزارش ایرنا به نقل از شبکه العربیه، پالایشگاه شهر الزاویه لیبی، روز شنبه، اعلام کرد که یک پهپاد به مخزن نفت تصفیه نشده این پالایشگاه برخورد کرد و منجر به نشت نفت شد، اما اوضاع تحت کنترل است. به گفته شبکه العربیه، الزاویه یکی از شهرهای غرب لیبی محسوب می‌شود که گروه‌های مسلح بیشترین نفوذ را در آن دارند، زیرا در زمینه قاچاق و کنترل بر چرخه سوخت، کنترل بر بنادر و مسیرهای مهاجرت غیرقانونی در آن‌جا منافع دارند. برپایه این گزارش، در سال‌های اخیر، شهر الزاویه علی‌رغم هشدارهای سازمان ملل و جامعه بین‌المللی در مورد خطر تداوم ناامنی برای ثبات لیبی و بخش نفتی آن، شاهد دورهای مکرر درگیری بین شبه‌نظامیان بوده است. پالایشگاه الزاویه از اهمیت قابل توجهی برخوردار و یکی از مهم‌ترین تأسیسات نفتی در غرب کشور لیبی است و نقش اساسی در تأمین سوخت و فرآورده‌های نفتی برای شهر طرابلس پایتخت لیبی و مناطق وسیعی از این کشور ایفا می‌کند. تا لحظه تنظیم این گزارش هیچ کشور یا گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است.

گفتنی است، جنگ لیبی از قیام فوریه ۲۰۱۱ / بهمن ۱۳۸۹ علیه دیکتاتوری معمر قذافی آغاز شد و با مداخله نظامی و البته بی‌جای ناتو در میانه همان سال به سرنگونی و مرگ قذافی در مهر ۱۳۹۰ انجامید؛ اما به‌جای ثبات، کشور وارد مرحله‌ای طولانی از تجزیه قدرت، جنگ داخلی دوم از سال ۱۳۹۳ و رقابت بی‌پایان شبه‌نظامیان و دولت‌های موازی شد. امروز پس از بیش از یک و نیم دهه، لیبی همچنان در وضعیت شکننده و چندپاره قرار دارد؛ کنترل میادین نفتی، بنادر و مسیرهای مهاجرت به دست گروه‌های مسلح محلی و برخی کشورهای غربی افتاده و حملات مکرر به زیرساخت‌های انرژی، از جمله پالایشگاه‌های غرب کشور، نشان می‌دهد که بحران از مرحله جنگ کلاسیک عبور کرده و به الگوی پایدار ناامنی ساختاری و غارت منابع تبدیل شده است؛ اوضاع به جایی رسیده که برخی آرزوی دوران همان دیکتاتور دیوانه را دارند.