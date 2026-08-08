روزنامه آمریکایی از قول مقام‌های دولت ترامپ فاش کرد که او در جست‌و‌جوی یک مهره دست‌نشانده برای حاکم کردن بر کوبا است.

فشارهای آمریکا علیه کوبا روز به روز بیشتر می‌شود. دیروز رسانه‌ها اعلام کردند تحت تاثیر تحریم‌های واشنگتن شبکه برق کوبا برای چندمین بار طی دو ماه گذشته دچار اختلال جدی و در نتیجه بروز خاموشی سراسری شده است. همزمان آمریکا تحریم‌های جدیدی را علیه کوبا وضع کرده است.«مارکو روبیو» وزیر خارجه آمریکا در بیانیه‌ای در تارنمای این وزارتخانه اعلام کرد: طبق فرمان اجرائی دونالد ترامپ برای «اعمال تحریم علیه عاملان سرکوب در کوبا و تهدید امنیت ملی و سیاست خارجی ایالات متحده»، پنج نهاد و هشت فرد کوبایی را که در تهیه تجهیزات نظامی از خارج از کشور برای وزارت نیروهای مسلح انقلابی و نیروهای امنیتی رژیم کوبا دست داشتند، تحریم می‌کنم.»گزارش‌ها همچنین نشان می‌دهد که آمریکا تعداد جاسوسان خود را در کوبا افزایش داده است. پولیتیکو در این زمینه نوشته است دولت ترامپ طی چند ماه گذشته جاسوسان بیشتری به کوبا اعزام کرده است؛ اقدامی که می‌تواند مقدمه‌ای برای یک عملیات نظامی باشد.

در جست و جوی دلسی رودریگز کوبا

در نشانه‌ای دیگر از تشدید فشارها به دولت کوبا روزنامه نیویورک تایمز هم به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد که دولت ترامپ به دنبال تکرار الگوی تغییرات سیاسی در قدرت در ‌هاوانا است و نهادهای اطلاعاتی این کشور را مأمور یافتن یک چهره سیاسی «عمل‌گرا» در این کشور آمریکای لاتین با ویژگی‌های شبیه به «دلسی رودریگز»، رئیس‌جمهور موقت ونزوئلا کرده است که تمایل به همکاری نزدیک با واشنگتن داشته باشد.

به گزارش ایسنا به نقل از نیویورک تایمز دولت ترامپ پیشتر کوبا را تهدید کرده بود که اگر با شروط دیکته‌ شده واشنگتن به توافقی با آن دست پیدا نکند، به سرنوشت ونزوئلا دچار خواهد شد. رئیس‌جمهور آمریکا طی ماه‌های اخیر کوبا را به اقدام نظامی تهدید کرده و گفته بود که «پس از ایران، نوبت کوباست». همچنین گزارش‌های رسانه‌ای برنامه‌ریزان نظامی آمریکا طی ماه‌های اخیر طیفی از گزینه‌ها را برای اقدام احتمالی علیه کوبا، از جمله یک عملیات تهاجم هوائی به رهبری نیروی زمینی آمریکا با مشارکت هزاران سرباز از لشکر ۱۰۱ هوابرد بررسی کرده‌اند.

روزنامه نیویورک تایمز با اشاره به این که این طرح جدید آمریکا برای کوبا بیشتر به معنای ایجاد تغییراتی در حاکمیت کوبا است، تا سرنگونی کامل، ‌ گزارش داد: دولت ترامپ آژانس‌های جاسوسی خود را تحت فشار قرار داده است تا فردی شبیه به دلسی رودریگز، معاون رئیس‌جمهور پیشین ونزوئلا را پیدا کنند که پس از بازداشت نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهور پیشین این کشور در حمله نظامی آمریکا در ژانویه به عنوان رئیس‌جمهور موقت ونزوئلا منصوب شد. در نظر مقامات آمریکایی رودریگز یک عملگرا بود که می‌تواند به راحتی قدرت را به دست بگیرد و تمایل به همکاری نزدیک با واشنگتن دارد. برخی از مقامات دولت ترامپ معتقدند که می‌توان رهبر عملگرای مشابهی در کوبا یافت.

با این حال به نوشته نیویورک تایمز آژانس‌های جاسوسی آمریکا ارزیابی کرده‌اند که وضعیت سیاسی و اجتماعی کوبا برای چنین تغییری شباهت کمتری به ونزوئلا دارد و بیشتر شبیه به ایران است که سودای تغییر نظام دولت ترامپ که در آغاز جنگ غیرقانونی و تجاوزکارانه آمریکا علیه ایران در فوریه(اسفند) به عنوان یکی از اهداف آن اعلام شده بود، با شکست مواجه شد. بر اساس این گزارش چند مقام آمریکایی گفتند مقامات عملگرای کمی هستند که در صورت دستگیری رائول کاسترو، رئیس‌جمهور پیشین کوبا که هنوز نفوذ سیاسی زیادی دارد یا در صورتی که رهبری کنونی آن به طریقی برکنار شوند، آماده به دست گرفتن قدرت باشند. مقامات حاضر که جناح‌های سیاسی کوبا در انتظار به قدرت رسیدن هستند، عمدتا تندرو به شمار می‌روند.