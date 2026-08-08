پیشنهاد پاکستان برای تشکیل ناتوی اسلامی علیه رژیم صهیونیستی!

«خواجه محمد آصف» وزیر دفاع پاکستان ، درست یک روز پس از امضای توافقنامه دفاعی مشترک با عربستان سعودی و ترکیه، اسرائیل را «تهدیدی» برای همه کشورهای اسلامی توصیف و خواستار اتحاد کشورهای اسلامی علیه این رژیم شد!

در حالی که جهان اسلام از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی هدف تهاجم نظامی مشترک قرار دارد و طی 3 سال گذشته ده ها هزار مسلمان در فلسطین و لبنان و

کم و بیش سایر کشورهای اسلامی توسط این دو رژیم شهید و زخمی شده‌اند و انتظار بر این بود که سران کشورهای اسلامی اگر قرار است ائتلافی تشکیل دهند علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی باشد، روز جمعه خبر رسید سران عربستان، ترکیه و پاکستان توافق نامه‌ای نظامی را در مکه موسوم به «پیمان نظامی مکه» منعقد کرده‌اند که هرگونه حمله نظامی علیه یکی از این سه کشور-بخوانید علیه عربستانی که میزبان متجاوزان آمریکایی علیه ایران است- به منزله حمله علیه همه آنها تلقی خواهد شد. همزمانی اعلام این توافق با تحولات منطقه این گمانه را تقویت کرده است که ریاض برای مقابله با جنگجویان یمنی درصدد استفاده از ظرفیت پاکستان و ترکیه علیه جبهه مقاومت است. با افزایش انتقادها از این پیمان نظامی دیروز وزیر دفاع پاکستان برای حفظ ظاهر هم که شده، بر وحدت میان ملت‌های مسلمان در برابر تروریسم و سیاست‌های رژیم اسرائیل تأکید کرد و از آن‌ها خواست تا اختلافات را کنار گذاشته و یک بلوک دفاعی متحد مقابل اسرائیل تشکیل دهند. «خواجه محمد آصف» تأکید کرد که «ملت‌های مسلمان نیاز به ایجاد یک ائتلاف گسترده با ساختاری مشابه ناتو دارند... کشورهای عضو باید اختلافات دوجانبه را کنار بگذارند تا یک بلوک دفاعی متحد تشکیل دهند.» آصف «پاسخ متحد از سوی ملت‌های اسلامی» را لازمه مقابله با رژیم صهیونیستی و سیاست‌های این رژیم دانسته و تصریح کرد که «عادی‌سازی روابط با اسرائیل هیچ سودی برای ملت‌های مسلمان ندارد.»

به گزارش فارس، آصف همچنین در مصاحبه خود، تروریسم را «تهدید مشترک» برای عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان خواند. او با طرح اتهاماتی علیه هند مدعی شد که «عناصر تحت حمایت هند که در افغانستان فعالیت می‌کنند، فعالیت‌های تروریستی علیه پاکستان را هدایت می‌کنند.» وی افزود که درگیری‌های فعلی در منطقه، از جمله رویارویی نظامی اخیر با هند، باید از طریق کانال‌های رسمی به جای بحث‌های عمومی و رسانه‌ای مدیریت شود.