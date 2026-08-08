سرويس خارجي-

شبکه الجزیره با پخش یک گزارش به اوضاع فاجعه‌بار روستاهای جنوبی لبنان در اثر حملات رژیم آپارتاید اسرائیل اشاره کرد؛ در نتیجه این حملات حدود 18 هزار ساختمان در ۱۹ روستا ویران شده

است.

تاریخ درگیری‌های نظامی رژیم آپارتاید اسرائیل با همسایگانش از ۱۹۴۸ آغاز می‌شود. پس از اعلام موجودیت رژیم اسرائیل، این رژیم با ارتش‌های مصر، سوریه، اردن، عراق و لبنان وارد جنگ شد. این جنگ به آوارگی صدها هزار فلسطینی (که در روایت عربی «نکبت» نامیده می‌شود) و تخریب یا تخلیه بسیاری از روستاها و مناطق منجر شد. در جنگ شش‌روزه ۱۹۶۷ رژیم اسرائیل پس از تحرکات نظامی مصر و بستن تنگه تیران، حمله پیش‌دستانه کرد – حملات پیش‌دستانه یکی از بهانه‌های پُرتکرار رژیم است! – و سینا، غزه، کرانه باختری و بلندی‌های جولان را تصرف و خساراتی به منطقه و زیرساخت‌ها وارد و صدها هزار نفر را آواره کرد. جنگ یوم کیپور ۱۹۷۳ با حمله مصر و سوریه، برای بازپس‌گیری سرزمین‌هایشان آغاز شد و درگیری‌های شدید در سینا و جولان به تلفات و ویرانی گسترده انجامید. در ۱۹۸۲ رژیم منحوس اسرائیل برای اخراج سازمان آزادی‌بخش فلسطین (ساف) به لبنان حمله کرد؛ محاصره بیروت، تخریب بخش‌هایی از شهر و مناطق جنوبی، و قتل‌عام صبرا و شتیلا – که توسط شبه‌نظامیان فالانژ انجام شد اما با حضور نیروهای صهیونیستی همراه بود – هزاران کشته و آواره بر جای گذاشت. اشغال جنوب لبنان تا سال ۲۰۰۰ ادامه یافت و درگیری‌های مداوم به تخریب روستاها و زیرساخت‌ها انجامید.

در دهه‌های بعد، عملیات‌های متعدد رژیم آپارتاید اسرائیل به غزه (مانند سرب گداخته ۲۰۰۸–۲۰۰۹، صخره سخت ۲۰۱۴ و به‌ویژه جنگ پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳) به بمباران گسترده، تخریب خانه‌ها، بیمارستان‌ها، مدارس و زیرساخت‌های شهری و آوارگی بخش عمده جمعیت غزه منجر شد؛ آمار تلفات طبق گفته بسیاری از منابع ده‌ها هزار نفر گزارش شده است. در لبنان نیز جنگ ۲۰۰۶ با حزب‌الله و تشدید درگیری‌ها از ۲۰۲۳ به بعد به کشته شدن هزاران نفر، تخریب روستاهای جنوبی و خسارات اقتصادی میلیاردی انجامید. در سوریه، رژیم اسرائیل از دهه‌ها پیش حملات هوائی انجام داده و پس از سقوط دمشق در ۲۰۲۴، نیروهایش در مناطق جنوبی پیشروی کرده و زیرساخت‌های نظامی و غیرنظامی را هدف قرار داده‌ و ویران کرده‌اند. این درگیری‌ها بخشی از چرخه طولانی جنگ است که محصول تولدِ شومِ رژیمِ تحمیلیِ آپارتاید به منطقه است.

ویرانی 18 هزار خانه در جنوب لبنان

رژیم اسرائیل همچنان با همان فرمان می‌راند! به گزارش مهر، خبرنگار الجزیره با حضور در مناطق ویران شده ناشی از حملات رژیم آپارتاید اسرائیل زوطر غربی واقع در نبطیه تأکید کرد که بسیاری از این روستاها با خاک یکسان شده‌اند و اوضاع وحشتناک است. همچنین آمارهای منتشر شده از شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی نشان می‌دهد ۱۸ هزار ساختمان در ۱۹ روستا ویران شده است.

بر اساس این گزارش، روستاهای مروحین، مارون الراس، بلیدا و محیبیب شاهد ویرانی صددرصدی بوده و این آمار در خیام و عدیسه مرجعیون به ۹۰ درصد می‌رسد. خبرنگار شبکه قطری الجزیره تأکید کرد که نظامیان صهیونیست به عملیات تخریب خانه‎‌ها به بهانه وجود زیرساخت‌های حزب‌الله ادامه می‌دهند.

ادامه تجاوزات و افزایش شمار شهدا

این گزارش دردناک در شرایطی منتشر می‌شود که به گزارش بامداد شنبه ایرنا به نقل از رادیو النور، توپخانه رژیم صهیونیستی ارتفاعات علی الطاهر در منطقه نبطیه در جنوب لبنان و شهرک المنصوری را گلوله‌باران کرده است. همچنین تیراندازی شدید به سوی شهرک مجدل زون و حمله توپخانه‌ای به شهرک النبطیه در جنوب لبنان از دیگر تجاوزهای رژیم صهیونیستی به خاک لبنان بوده است. همچنین وزارت بهداشت لبنان در بیانیه‌ای از افزایش شمار شهدای این کشور به چهار هزار و ۳۳۵ شهید خبر داد. بر اساس بیانیه وزارت بهداشت لبنان، در همین مدت ۱۲ هزار و ۲۷۳ شهروند لبنانی نیز زخمی شده‌اند.