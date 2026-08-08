بالاترین مقام نظامی آمریکا: از جنگ با ایران نتیجه معکوس گرفتیم

سرویس خارجی-

رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا که ارشدترین مقام نظامی این کشور است هم، خواستار خروج فوری آمریکا از جنگ با ایران شده است؛ چرا که «این جنگ نتایج معکوسی برای آمریکا داشته است». در حالی که برخی مدعیان اصلاحات همچنان با اسم رمز «مذاکره» بر طبل تسلیم و سازش می‌کوبند.

ترامپ در جنگ با ایران به معنای واقعی کلمه در یک بن‌بست سیاسی و نظامی گیر کرده است. بیش از 88 درصد مردم آمریکا مخالف جنگ هستند و رسانه‌ها، کارشناسان و مقامات سیاسی و نظامی این کشور نیز روزی نیست که خواهان خروج آمریکا از جنگ پر هزینه و بی‌فایده با ایران نشوند. همین دیروز رهبر دموکرات‌های سنای آمریکا با انتقاد شدید از عملکرد ترامپ در جنگ با ایران خواستار برکناری ترامپ شد. «چاک شومر» در صحن سنا، جنگ دونالد ترامپ علیه ایران را یکی از عوامل اصلی وخامت وضعیت اقتصادی آمریکا دانست و گفت سیاست‌های اقتصادی و نظامی ترامپ به کاهش اشتغال و تضعیف اقتصاد این کشور منجر شده است. وی با اشاره به از بین رفتن 130 هزار شغل در آمریکا طی یک ماه گذشته گفت: «تنها کسی که اکنون باید شغلش را از دست بدهد، خود ترامپ است.» همزمان 11سناتور دموکرات آمریکایی نیز با ارائه قطعنامه‌ای در کنگره، خواستار خروج نیروهای مسلح این کشور از هرگونه درگیری یا عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران شدند که مجوز آن از سوی کنگره صادر نشده باشد.

چاره‌ای جز پایان جنگ نداریم

جدای از سیاستمداران و مقامات نظامی، ژنرال‌های برجسته آمریکا نیز خواهان خروج فوری ترامپ از جنگ شده‌اند؛ با این استدلال که، ادامه این جنگ نتایج معکوسی به دنبال دارد. در همین رابطه به نوشته سی‌ان‌ان ارشدترین ژنرال ارتش آمریکا خواهان خروج آمریکا از جنگ شده است، با این استدلال که این جنگ نتایج معکوسی برای آمریکا به دنبال داشته است. اعتراف مقامات ارشد سیاسی و نظامی آمریکا به شکست در مقابل ایران و این که آمریکا چاره‌ای جز خروج از جنگ ندارد در حالی است که هنوز برخی مدعیان اصلاحات در داخل کشور بر طبل مذاکره و سازش می‌کوبند و مدام در رسانه‌های خود می‌گویند: «چاره‌ای جز مذاکره نداریم و نمی‌توانیم ادامه دهیم.» این اظهارات در میانه این جنگ جدای از این که سیگنال ضعف به دشمن آن هم در آستانه یک پیروزی تاریخی می‌دهد، دچار این اشکال تحلیلی هم هست که اصولاً جنگ را ما شروع نکرده‌ایم که بخواهیم تمامش کنیم! ضمن این که دو تجاوز اخیر به کشورمان وسط مذاکره صورت گرفته است و دشمن به «پوششی بودن مذاکره برای حمله به ایران» اذعان کرده است.

سی‌ان‌ان درباره توصیه رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا به خروج از جنگ این‌طور نوشته است که ژنرال «دن کین»، طی هفته‌های اخیر در گفت‌وگوهای خصوصی با شماری از مشاوران ارشد دونالد ترامپ، به‌صراحت اعلام کرده است که واشنگتن باید به دنبال یافتن «راه خروج» از جنگ با ایران باشد؛ چراکه گزینه‌های نظامی موجود برای تشدید درگیری ممکن است نتیجه معکوس داشته باشد و اتکا به قدرت هوائی به‌تنهائی بعید است بتواند اهدافی را که ترامپ برای این جنگ تعیین کرده است، محقق کند. به گزارش تسنیم سه منبع مطلع از این موضوع به سی‌ان‌ان گفته‌اند که «کین» در محافل خصوصی نگرانی خود را درباره محدودیت گزینه‌های نظامی آمریکا مطرح کرده است. یکی از این منابع به‌صراحت گفت: «کین به دنبال یک راه خروج است.»

بر اساس این گزارش «کین» تنها مقام دولت ترامپ نیست که معتقد است جنگ با ایران به یک نقطه عطف رسیده است. سی‌ان‌ان می‌افزاید: رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا اخیراً با برخی از مشاوران ارشد و همفکر ترامپ نیز به‌صورت جداگانه گفت‌وگو کرده تا هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف دولت افزایش یابد و این مقام‌ها پیش از نشست با رئیس‌جمهور، درک مشترکی از وضعیت داشته باشند. هدف این رایزنی‌ها، به گفته منابع، روشن کردن محدودیت‌ها، پیامدها و نقاط ضعف گزینه‌های نظامی موجود بوده است؛ حتی گزینه‌هایی که مستلزم اعزام نیروهای زمینی آمریکا به ایران نیستند.

ایران تسلیم نمی‌شود

به نوشته سی‌ان‌ان ترامپ تاکنون بارها نشان داده است که تمایلی به اعزام نیروهای زمینی آمریکا به ایران ندارد و در عوض بر این باور بوده که بمباران هوائی می‌تواند تهران را وادار کند با توافقی مطابق شروط او موافقت کند. با این حال، به گفته چند منبع مطلع از مذاکرات اخیر، کین و برخی دیگر از مقام‌های کابینه ترامپ در محافل خصوصی تحقق چنین نتیجه‌ای را بعید می‌دانند و در عوض تلاش کرده‌اند گزینه‌های دیگری را طراحی کنند که همچنان در چارچوب محدودیت‌هایی باشد که خود رئیس‌جمهور تعیین کرده است.

آن طور که سی‌ان‌ان در گزارش خود نوشته، جنگ ایران اکنون به مرحله‌ای رسیده است که بسیاری از مقام‌های ارشد امنیت ملی دولت ترامپ، با تکیه بر دکترین نظامی، ارزیابی‌های جامعه اطلاعاتی آمریکا و حتی ملاحظات بدیهی، به این نتیجه رسیده‌اند که «قدرت هوائی محدودیت‌های خود را دارد.» به همین دلیل، کین و شماری دیگر از مقام‌های دولت ترامپ در اواخر ماه جولای(تیر) نسبت به طرحی برای انجام حملات جدید و شدیدتر علیه ایران محتاط بودند. با این حال، ترامپ در نهایت پس از گفت‌وگو با متحدان آمریکا در خاورمیانه از اجرای این طرح عقب‌نشینی کرد. در کنار نگرانی متحدان منطقه‌ای، کاهش ذخایر مهمات آمریکا نیز یکی از عوامل مؤثر در این تصمیم بوده است. سی‌ان‌ان پیش‌تر گزارش داده بود که چندین منبع، نگرانی درباره کاهش ذخایر تسلیحات را مطرح کرده‌اند؛ نگرانی‌ای که تنها از سوی کین بیان نشده، بلکه مقام‌های کشورهای حاشیه خلیج‌فارس نیز آن را به مقام‌های دولت آمریکا منتقل کرده‌اند.

به نوشته سی‌ان‌ان پیش از آغاز جنگ نیز کین و دیگر فرماندهان نظامی به ترامپ هشدار داده بودند که یک عملیات نظامی طولانی‌مدت می‌تواند ذخایر تسلیحات آمریکا را تحت فشار قرار دهد؛ به‌ویژه تسلیحاتی که برای حمایت از اسرائیل و اوکراین مورد استفاده قرار می‌گیرند. اما اکنون، به گفته یک منبع که پیش‌تر با سی‌ان‌ان صحبت کرده بود، فرماندهان ارشد ارتش آمریکا معتقدند ذخایر مهمات این کشور به سطح «به‌طرز خطرناکی پایین» رسیده است. کین هم در دست‌کم دو نشست اخیر با ترامپ که گزینه‌های احتمالی برای تشدید جنگ در آنها بررسی می‌شد، نگرانی خود را درباره کاهش ذخایر مهمات آمریکا مطرح کرده است. سی‌ان‌ان در پایان گزارش داده است اگرچه بسیاری از مقام‌های دولت آمریکا و تحلیلگران معتقدند تنها راه برای پیگیری اهداف آمریکا، عملیات گسترده زمینی در ایران است، اما هیچ‌یک از مقام‌های دولت ترامپ از چنین گزینه‌ای حمایت نمی‌کنند؛ زیرا ممکن است به کشته شدن هزاران نظامی آمریکایی منجر شود.

آمریکا از منطقه خارج شود

همزمان با ابراز نگرانی ارشدترین مقام نظامی آمریکا در پنتاگون فارن افرز هم با انتقاد از چند دهه حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه، جنگ علیه ایران را تازه‌ترین نشانه شکست این راهبرد دانست و تأکید کرد که استقرار گسترده نیروها و پایگاه‌های آمریکایی نه‌تنها امنیت واشنگتن و متحدانش را تضمین نکرده، بلکه آمریکا را درگیر جنگ‌های پرهزینه و بی‌پایان کرده است؛ از این رو، واشنگتن باید نیروهای نظامی خود را از منطقه خارج و تمرکز خود را به دیپلماسی و چالش‌های دیگر در آسیا و اروپا معطوف کند.

به گزارش ایرنا، فارن افرز نوشته است: جنگ علیه ایران یک فاجعه تمام‌عیار است. آمریکا و اسرائیل کارزاری غیرضروری را آغاز کردند که ناقض حقوق بین‌الملل بوده، دست‌کم هزار و ۷۰۰ غیرنظامی ایرانی از جمله ۳۰۷ کودک را کشته، خسارت گسترده‌ای به زیرساخت‌های غیرنظامی وارد کرده و آشفتگی در منطقه را تشدید کرده است. در همین حال، بسته شدن تنگه هرمز جهش قیمت انرژی را در سراسر جهان به دنبال داشته است. فارن افرز می‌افزاید: این جنگ پیامد مجموعه‌ای از تصمیمات سیاست خارجی آمریکاست که طی ۳۵ سال گذشته نه‌تنها امنیت ایالات متحده را افزایش نداده، بلکه درگیری‌ها در خاورمیانه را تشدید کرده است. ریشه این ناکامی‌ها را باید در حضور گسترده نظامی آمریکا در منطقه جست‌وجو کرد؛ حضوری که واشنگتن را به این باور رسانده است که برای تأمین امنیت خود باید پیوسته وارد جنگ‌ها و منازعات منطقه‌ای شود.

این مقاله می‌افزاید:یکی از استدلال‌های مخالفان خروج آمریکا از منطقه، احتمال تهدید جریان نفت و گاز است. با این حال، برخلاف این تصور که حضور آمریکا آزادی کشتیرانی را تضمین می‌کند، جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران خود به بسته شدن تنگه هرمز منجر شد و ارتش آمریکا نیز نتوانست این آبراه را با زور بازگشایی کند. افزون بر این، ایران و کشورهای عربی خلیج‌فارس منافع مشترکی در تداوم صادرات انرژی دارند. افزایش تولید انرژی آمریکا، گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر و تلاش برای ایجاد مسیرهای جایگزین نیز آسیب‌پذیری اقتصاد جهانی را کاهش داده است.