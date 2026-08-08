پاسخ به تجاوز مشترک آمریکا و عربستان قطعی است
سرويس خارجي-
دبیرکل گردانهای سیدالشهدا عراق در پیامی تأکید کرد که پاسخ به تجاوزهای آمریکا و عربستان همچنان در دستور کار است و بنابر مصالحی، صرفاً به تعویق افتاده است.
تجاوز هوائی مشترک آمریکا و عربستان به مواضع حشدالشعبی و گروههای مقاومت عراق و برخی موکبهای امام حسین(ع) در چند استان این کشور، که به شهادت و مجروح شدن شماری از نیروهای حشد انجامید، موجی از اعتراض و محکومیت را در عراق به دنبال داشت. واشنگتن و ریاض این حملات را در واکنش به ادعای بیش از ۳۰ حمله پهپادی علیه نیروهای آمریکایی و تأسیسات نفتی عربستان توجیه کردند، اما مقاومت اسلامی عراق این ادعاها را ساختگی خواند و هرگونه نقش در حمله به عربستان را رد کرد. گروههای مقاومت، اقدام آمریکا و عربستان را نقض آشکار حاکمیت عراق دانسته و ضمن تهدید به پاسخ، به دولت بغداد فرصت دادند تا برای دفاع از حاکمیت کشور اقدام کند؛ در مقابل، دولت عراق نیز حملات را محکوم و بر پیگیری حقوقی و جلوگیری از استفاده از خاک این کشور علیه همسایگان تأکید کرد. این تحولات بار دیگر شکاف میان ضرورت حفظ حاکمیت و امنیت عراق از یک سو و فشارهای خارجی برای محدود کردن فعالیت گروههای مقاومت از سوی دیگر را برجسته کرده است.
در این شرایط، هادی العامری، رئیس سازمان بدر و از چهرههای برجسته جریان مقاومت، از نیروهای مقاومت اسلامی عراق خواست واکنش نظامی به تجاوز آمریکا و عربستان را به تعویق بیندازند و پیگیری حقوق شهدا و مجروحان را از مسیرهای سیاسی و دیپلماتیک دنبال کنند. مقاومت اسلامی عراق هم با صدور بیانیهای این درخواست را پذیرفت. این موضع را نمیتوان لزوماً به معنای عدول مقاومت از اصل پاسخ یا کنار گذاشتن بازدارندگی دانست؛ بلکه میتواند ناشی از ملاحظات سیاسی و امنیتی دولت عراق، ضرورت حفظ انسجام داخلی، جلوگیری از تشدید درگیریها و ممانعت از فراهم شدن زمینه برای مداخلات بیشتر خارجی باشد. تجربه گذشته نیز نشان میدهد گروههای مقاومت عراق معمولاً میان اصل پاسخ به تجاوز و زمان، شیوه و سطح اجرای آن تفکیک قائل میشوند و تصمیمات خود را با توجه به موازنههای میدانی و پیامدهای داخلی و منطقهای اتخاذ میکنند. از این منظر، تفاوت ساختار سیاسی عراق با یمن و مستقل بودن مقاومت عراق از دولت مرکزی، محذوریتهای خاصی را ایجاد کرده است؛ بنابراین در مقطع کنونی، تعویق واکنش را باید بیشتر اقدامی برای مدیریت شرایط و خرید زمان دانست و درباره اینکه این رویکرد در نهایت به پاسخ نظامی، راهکار سیاسی یا ترکیبی از هر دو منجر خواهد شد، هنوز نمیتوان قضاوت قطعی کرد.
پاسخ به متجاوزان همچنان در دستور کار
پس از تمام این بالا و پایینها، به گزارش بامداد شنبه ایرنا، ابوآلاء الولائی، دبیرکل گردانهای سید الشهدا عراق، در پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: «تصمیم مقاومت اسلامی عراق در به تعویق انداختن پاسخ به متجاوزان به خاطر درخواست اعضای چارچوب هماهنگی و به ویژه ابوحسن العامری و سیاستمداران مستقل بوده است. تعیین زمان، حجم و نوع پاسخ همچنان در دستور کار است و این یک وظیفه اعتقادی و میهنی است و مجاهدان عراقی و خانوادههای شهدا و غیرتمندان عراق مشتاق آن هستند. از دستاندرکاران انتظار میرود از این فرصت برای احقاق حق عراق متناسب با حجم خسارتی که بر اثر این تجاوز وحشیانه به وطن و ملت رسیده است، استفاده کنند.»
آمریکا منبع اصلی بیثباتی
همچنین جواد رحیم، عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق آمریکا، را به دامن زدن به جنگها و بحرانها در منطقه متهم و اعلام کرد که این کشور سیاست دامن زدن به درگیریها را برای خدمت به منافع و تقویت نفوذ خود در منطقه دنبال میکند. وی افزود: «دولت آمریکا طی سالهای گذشته ثابت کرده که سیاست ایجاد بحران و تنش در منطقه را برای توجیه حضور نظامی و دستیابی به اهداف سیاسی و استراتژیک خود اتخاذ میکند. واشنگتن به توافقات و تفاهماتی که با ایران منعقد کرده پایبند نبوده و این امر به پیچیدهتر شدن اوضاع منطقهای و افزایش بیثباتی کمک کرده است. ادامه این سیاست، بحرانهای امنیتی و سیاسی را تشدید و فرصتهای دستیابی به راهحلهای واقعی را تضعیف میکند.»
تأکید بر پایان مأموریت ائتلاف آمریکا
همچنین فالح الزیدی، نخستوزیر عراق، در تماس تلفنی با رئیسجمهور فرانسه، ضمن یادآوری زمان پایان مأموریت ائتلاف آمریکا در این کشور، گفت که مسائل منطقه باید از طریق گفتوگو حلوفصل شود. نخستوزیر عراق تأکید کرد که ۳۰ سپتامبر/ 8 مهر آخرین مهلت خروج نیروهای آمریکایی از عراق است. دفتر نخستوزیری عراق با انتشار بیانیهای خبر داد الزیدی و ماکرون روابط دوجانبه عراق و فرانسه و راههای توسعه آن و تقویت همکاریهای مشترک در زمینههای مختلف را بررسی کردند.