موج شدید گرما در انگلیس لندن صادرات برق را به صفر رساند
اپراتور ملی سامانه انرژی انگلیس، در پی افزایش تقاضای برق همزمان با موج گرمای اخیر، ظرفیت صادرات برق به کشورهای اروپایی را در چهار خط ارتباطی به صفر رساند.
به گزارش شنبه ایرنا به نقل از فایننشالتایمز، اپراتور شبکه برق انگلیس برای حفظ ذخایر برق در جریان موج گرمای اخیر، ماه گذشته میلادی، صادرات برق به کشورهای همسایه اروپایی را محدود کرد. بررسی دادههای رسمی نشان میدهد این محدودیتها در برخی ساعات اعمال شده است. شرکت دولتی «اپراتور ملی سامانه انرژی» به معاملهگران بازار عمدهفروشی اعلام کرده بود، ساعاتی، صادرات از طریق چهار خط از مجموع ده خط ارتباطی برق انگلیس با کشورهای همسایه متوقف شود تا اطمینان حاصل شود که برق برای تأمین نیاز داخلی وجود دارد. این محدودیتها در شرایطی اعمال شدهاند که شبکه برق در ماههای تابستان با فشار فزایندهای روبهرو شده است. گفتنی است، خشکسالی در اروپا نیز بهدلیل کمبود آب رودخانهها برای خنکسازی، به تعطیلی برخی نیروگاههای هستهای منجر شده است.