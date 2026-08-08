حملات سنگین و شبانه روسیه به زیرساختهای نظامی و لجستیک اوکراین
منابع خبری گزارش دادند که روسیه بامداد دیروز (شنبه) نیز با حملات شدید موشکی و پهپادی زیرساختهای نظامی و لجستیک باقیمانده اوکراین را در کییف و مناطق اطراف آن هدف قرار داد.
در حالی که حملات پهپادی اوکراین به زیرساختهای انرژی روسیه همچنان ادامه دارد، گزارشها حاکی است روسیه نیز حملات موشکی و پهپادی خود را به نقاط مختلف اوکراین و از جمله کییف تشدید کرده است. طبق گزارش رسانههای غربی، بامداد دیروز نیز موشکهایی به شرق پایتخت اوکراین اصابت کردند و شاهدان از شنیدن صدای انفجارهای مهیب خبر دادند. بهدنبال این حملات آتشسوزیهای گستردهای در پایتخت اوکراین به وقوع پیوست. هنوز گزارشی از تلفات بیشتر منتشر نشده است.به نوشته اوکراین اینفو، کمبود حیاتی سامانههای دفاع هوایی، پایتخت اوکراین را در برابر موشکهای بالستیک روسیه آسیبپذیر کرده است. حملات موشکی جدید به کییف در حالی رخ داده که اوکراین نیز دو پالایشگاه نفت را در عمق خاک روسیه هدف قرار داده است.