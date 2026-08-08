خبرنگاران متعهد رزمندگانی هستند که اثر اقداماتشان اگر بیشتر از بمب و موشک نباشد، کمتر نیست
وزارت اطلاعات خاطرنشان کرد: خبرنگاران متعهد؛ رزمندگانی هستند که به تعبیر امام حکیم شهید، اثر اقداماتشان اگر بیشتر از بمب و موشک نباشد، کمتر نیست. در جنگ تحمیلی اخیر نیز رزمندگان حوزه رسانهای کشور، در کنار سایر رزمندگان دفاع مقدس، نقش بارزی در حفظ و افزایش تابآوری آحاد جامعه، انسجام آن و ناکامی دشمن آمریکایی-صهیونی و سربازان رسانهای آنها داشتند.
وزارت اطلاعات به مناسبت روز خبرنگار بیانیهای صادر و تأکید کرد: سربازان فرهنگی جبهه آگاهی و نور با تأسی از فرامین امام خمینی کبیر (رضوان الله تعالی علیه) و قائد شهید امام خامنهای عزیز (قدس الله نفسه الزکیه)، تحت زعامت مقام معظم رهبری، حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای (حفظه الله تعالی)، تبیین و روشنگری بصیرت گونه خود را با قلم و زبانی گویا با ترسیم سمت درست تاریخ، بر گرده دشمن زبون فرود آوردهاند.
متن این بیانیه بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور
خبرنگاران، سفیران و مرزبانان آگاهی، پیش قراولان خط مقدم جبهه رسانهای، روایتگر عزت یک ملت و راوی حقیقت در کمال صداقت و شجاعت جامعه به شمار میروند که در رساندن حقیقت و تبیین و روشنگری، با درک بموقع و زمانشناسی، در هیاهوی غیر منصفانه، نابرابر و متحدالشکل دشمن غدار در «جنگ رسانهای» که با چهرهای مزورانه، علیه کیان ایران اسلامی، شبانهروزی سمپاشی میکند؛ پا در عرصه این نبرد حیاتی و سرنوشت ساز گذاشتهاند.
خبرنگاران متعهد؛ رزمندگانی هستند که به تعبیر امام حکیم شهید، اثر اقداماتشان اگر بیشتر از بمب و موشک نباشد، کمتر نیست. در جنگ تحمیلی اخیر نیز رزمندگان حوزه رسانهای کشور، در کنار سایر رزمندگان دفاع مقدس، نقش بارزی در حفظ و افزایش تابآوری آحاد جامعه، انسجام آن و ناکامی دشمن آمریکایی_صهیونی و سربازان رسانهای آنها داشتند.
در شرایط ویژه امروز که تمام ایادی کفر و استکبار جهانی در فضای کاملا منفعلانه و سکوت مرگبار مجامع حقوق بشری و بینالمللی، با هدف شکستن انسجام ملی و عزم پولادین و رخنه در صفوف مستحکم ملت بزرگ ایران اسلامی، کمر همت بستهاند؛ سربازان فرهنگی جبهه آگاهی و نور با تأسی از فرامین امام خمینی کبیر (رضوان الله تعالی علیه) و قائد شهید امام خامنهای عزیز (قدس الله نفسه الزکیه)، تحت زعامت مقام معظم رهبری، حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای (حفظه الله تعالی)، تبیین و روشنگری بصیرتگونه خود را با قلم و زبانی گویا با ترسیم سمت درست تاریخ، بر گرده دشمن زبون فرود آوردهاند.
سربازان گمنام امام زمان (عجل الله تعالی فرجه) در وزارت اطلاعات از اقدامات روشنگرانه و آگاهیبخش سربازان جبهه رسانهای کشور بهویژه در رسانه ملی سپاسگزارند. صدای صادقانه شما در امید آفرینی، روشنگری، حفظ و ثبات امنیت روانی مردم و جلوگیری از جابهجایی جایگاه ظالم و مظلوم توسط دشمن سفاک جنایتکار، بلند و رسا باد.
روابط عمومی وزارت اطلاعات
۱۷ مرداد ۱۴٠۵