رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: ژنرال مکنزی اعتراف کرده است که هر آنچه آمریکا در طول سال‌ها در غرب آسیا به دست آورده بود، ایران با تکیه بر نیرو‌های مسلح، ژئوپلیتیک و همچنین نادانی رئیس‌جمهور آمریکا، همه را از آن‌ها گرفت.

ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی روز شنبه (17 مردادماه) در آیین گرامیداشت روز بسیج حقوقدانان و هفته حقوق بشر اسلامی که در کانون سردفتران و دفتریاران برگزار شد، با اشاره به تعاریف متداول حقوق بشر به‌عنوان حقوق ذاتی و فطری هر فرد به صرف انسان‌ بودن، اظهار داشت: اگر این تعریف را بپذیریم، باید پرسید که آیا امروز سازمان‌های به‌اصطلاح حقوق‌بشری، مدعیان و پرچم‌داران دروغین حقوق بشر در آمریکا و اروپا، بر مبنای این تعریف با جامعه جهانی و نژاد‌ها و کشور‌های مختلف

برخورد می‌کنند.

عزیزی افزود: اگر هدف حقوق بشر را حمایت از افراد و گروه‌هایی بدانیم که حقوق و آزادی‌هایشان توسط دولت‌ها نقض می‌شود، چرا امروز انسان‌هایی که توسط دولت‌ها نه‌تنها حمایت نمی‌شوند، بلکه مورد برخورد تبعیض‌آمیز و ناعادلانه قرار می‌گیرند، مورد توجه این سازمان‌ها نیستند و اعتراضی به رئیس‌جمهور متوهم و متوحش آمریکا صورت نمی‌گیرد؟

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با تأکید بر ویژگی‌های جهان‌شمولی، غیرقابل سلب‌بودن و تبعیض‌ناپذیری حقوق بشر، تصریح کرد: امروز جهان از این ویژگی‌ها برخوردار نیست و نه در هدف‌گذاری سازمان‌های حقوق‌بشری و نه در ویژگی‌های بناشده توسط آن‌ها، معنا و مفهومی مطابق با این اصول دیده نمی‌شود؛ لذا باید بپذیریم در دورانی به سر می‌بریم که حقوق بشر جز ابزاری برای سلطه و پایمال کردن حقوق بشر نیست.

وی با اشاره به «روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی» در ۱۴ مرداد، بیان کرد: فلسفه انقلاب اسلامی ملت بزرگ ایران، همین دو جمله حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی است؛ چرا که فلسفه بعثت پیامبر اکرم(ص) نیز کرامت انسانی و رعایت حقوق انسان‌هاست؛ به همین خاطر ما باید حقوق بشر اسلامی را در کنار هم بررسی کنیم و آن را با تعاریفی که امروز در کتب و مراکز آموزشی و سازمان‌های بین‌المللی برای حقوق بشر آمریکایی استناد می‌کنند، مقایسه کنیم.

عزیزی با اشاره به پیروزی انقلاب در ۲۲ بهمن ۵۷

و عوامل آن از جمله ایمان، وحدت و رهبری، خاطرنشان کرد: تنها پنج روز پس از پیروزی انقلاب اسلامی، غائله‌های داخلی آغاز شد؛ لذا از آن زمان تاکنون، ما با حوادث خونین، کودتاها، حوادث شمال‌غرب، جنوب‌شرق، جنبش خلق عرب، ترکمن‌صحرا، عشایر مرکزی، جنگ هشت ساله و تحریم‌های جنایتکارانه رو‌به‌رو بوده‌ایم؛ تمام این‌ها به این دلیل بود که ما بر مبنای اصول حقه اسلام و کرامت انسانی ایستادیم و رژیم‌های استکباری که به دنبال نقض حقوق بشر و استثمار بودند، با ما مقابله کردند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به جنگ‌های تحمیلی اخیر هم عنوان کرد: ما با رژیم جعلی صهیونیستی و آمریکای جنایتکار مخالف بوده‌ایم و هرگز اجازه نمی‌دهیم که سرنوشت انقلاب اسلامی به براندازی، تجزیه و تسلیم منجر شود. در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، دشمن با هدف سه‌گانه تسلیم، تجزیه و براندازی وارد شد و در سحرگاه

۲۳ خرداد ۱۴۰۴ جنایاتی را رقم زد که خلاف تمامی شئونات جنگ بود؛ البته در جنگ ۴۰ روزه نیز همین اهداف دنبال شد.

وی یادآور شد: آمریکایی‌ها و رژیم صهیونیستی تمام ظرفیت‌های نظامی، سیاسی، اقتصادی و حتی سازمان‌های حقوق‌بشری را برای رسیدن به این اهداف خبیثانه به‌کار گرفتند؛ اما نتوانستند؛ زیرا ملت شجاع ایران فاتح این میدان بود.

عزیزی افزود: در ابتدای جنگ ۴۰ روزه، دشمن بر موضوع تجزیه در شمال‌غرب، کردستان و آذربایجان غربی تمرکز کرد؛ من شخصاً به شهر‌هایی نظیر بانه، سردشت، پیرانشهر، نوسود و جوانرود سفر کردم و شاهد بودم که عناصر وابسته به نظام سلطه آمریکا با تجهیزات مدرن در نزدیکی مرز‌ها مستقر بودند، اما ایستادگی نیرو‌های مسلح و قرارگاه حمزه سیدالشهدا‌(ع) مانع از تصرف حتی نزدیک‌ترین نقاط توسط مزدوران استکبار شد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس همچنین اشاره کرد: قریب به شش هزار عنصر مسلح در نوار مرزی آماده ورود به خاک ایران بودند و همزمان موضوع تصرف جزایر خارک و قشم را هم دنبال می‌کردند؛ اما اراده ملت ایران بر آن‌ها غلبه کرد.

وی با اشاره به اظهارات ژنرال «مکنزی» طراح پروژه «صلح ابراهیم»، گفت: ژنرال مکنزی اعتراف کرده است که هر آنچه آمریکا در طول سال‌ها در غرب آسیا به دست آورده بود، ایران با تکیه بر نیرو‌های مسلح، ژئوپلیتیک و همچنین نادانی رئیس‌جمهور آمریکا، همه را از آن‌ها گرفت.

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس سپس با نقد جنایات دشمنان ملت ایران در جنگ‌های اخیر افزود: دشمن در جنگ‌های تحمیلی ۱۲ و ۴۰ روزه هیچ ‌یک از اصول انسانی را رعایت نکرد و مدارس، مراکز درمانی و مسکونی را هدف قرار داد؛ اما چرا سازمان‌های حقوق‌بشری این جنایات را محکوم نکردند؟

عزیزی در ادامه با مرور حوادث دهه‌های گذشته چون ترور رهبر شهید انقلاب در مسجد ابوذر، حادثه شهدای سرچشمه، بمباران شیمیایی رژیم صدام در سردشت و حلبچه، شهادت امام جمعه یزد و شلیک ناو وینسنس به هواپیمای مسافربری ایران، تأکید کرد: در هفته حقوق بشر اسلامی، باید پرسید این سازمان‌ها در برابر جنایت‌هایی که کودکان و زنان بی‌گناه را قربانی کرد، کجا بودند؟ آمریکا در حالی که به جنایتکاران خود یعنی فرمانده ناو وینسنس که هواپیمای مسافربری ایران را با ۲۹۰ مسافر بر فراز خلیج‌فارس سرنگون می‌کند و تمامی مسافران آن را به شهادت می‌رساند، مدال می‌دهد و مدعی حقوق بشر هم هست. وی سپس با قدردانی از خبرنگاران صدیق و پرتلاش که در مقابله با شبهات و تحریفات پیشتاز بوده‌اند، عنوان کرد: مجلس و کمیسیون امنیت ملی، موضوع بررسی قانون اقدام راهبردی و پیشرفت تنگه هرمز و خلیج‌فارس را به‌عنوان یک اقدام ملی و بازدارنده مبتنی بر منافع ملی آغاز می‌کند؛ چون ما هر کجا مقتدرانه ایستادیم، دشمن عقب‌نشینی کرده است.

به گزارش دفاع پرس، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: بسیج حقوقدانان می‌تواند با تکیه بر مبانی اسلام و عرق ملی، پاسدار حقوق حَقه ملت ایران باشند و این امانت سنگین را به پیش ببرد.