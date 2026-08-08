سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در یادداشتی با گرامیداشت یاد و خاطره شهید امیر سرلشکر خلبان عزیز نصیرزاده نوشت: اعتقاد داشت اگر می‌خواهیم امنیت پایدار داشته باشیم، باید سریع‌تر از نیاز میدان نبرد حرکت کنیم؛ باید فناوری را پیش از آنکه به میدان برسد، در اختیار داشته باشیم و آینده را پیش از دشمن طراحی کنیم.

سردار سرتیپ پاسدار سید مجید ابن‌الرضا، سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در یادداشتی با گرامیداشت یاد و خاطره شهید امیر سرلشکر خلبان عزیز نصیرزاده، او را فرمانده‌ای مؤمن، ساده‌زیست، پرکار و آینده‌نگر توصیف کرد و نوشت: شهید نصیرزاده وزارت دفاع را صرفاً مجموعه‌ای برای تولید تجهیزات نمی‌دید، بلکه آن را موتور تولید قدرت، اقتدار و آینده‌سازی جمهوری اسلامی ایران می‌دانست.

به گزارش مهر، متن این یادداشت به شرح زیر است:

هفته دولت، برای ما تنها یادآور مسئولیت و خدمت نیست؛ یادآور مردانی است که مسئولیت را نه یک جایگاه، بلکه یک امانت الهی می‌دانستند و همه توان خود را وقف عزت و امنیت این سرزمین کردند. در میان آنان، نام شهید امیر سرلشکر خلبان عزیز نصیرزاده برای همیشه در حافظه وزارت دفاع و صنعت دفاعی جمهوری اسلامی ایران ماندگار خواهد ماند.

او را سال‌ها به عنوان یک خلبان شجاع، فرمانده‌ای کارآزموده و مدیری میدانی می‌شناختیم؛ وزیری پرکار، ساده‌زیست‌، بدون تکلف و تشریفات زاید‌، مراقب شدید بیت‌المال‌، ولایتمدار و مؤمن بود. فارغ از همه این ویژگی‌های برجسته‌، نگاه آینده‌نگر او فصل تمایز او بود. شهید نصیرزاده، وزارت دفاع را صرفاً مجموعه‌ای برای تولید تجهیزات نمی‌دید؛ او این وزارتخانه را موتور تولید قدرت، اقتدار و آینده‌سازی برای جمهوری اسلامی ایران می‌دانست.

در جلسات تخصصی، همواره از یک نکته سخن می‌گفت؛ اینکه تهدیدهای آینده، شبیه تهدیدهای گذشته نخواهند بود و صنعت دفاعی نیز نباید با ذهنیت دیروز حرکت کند. اعتقاد داشت اگر می‌خواهیم امنیت پایدار داشته باشیم، باید سریع‌تر از نیاز میدان نبرد حرکت کنیم؛ باید فناوری را پیش از آنکه به میدان برسد، در اختیار داشته باشیم و آینده را پیش از دشمن طراحی کنیم.

او به خوبی می‌دانست که بازدارندگی، محصول انبارهای مهمات نیست؛ محصول اندیشه، فناوری، نوآوری و اراده ملی است. به همین دلیل، در کنار توسعه توان موشکی، پدافندی، پهپادی، فضائی و جنگ الکترونیک، بر هوشمندسازی، استفاده از فناوری‌های نو و تربیت سرمایه انسانی متخصص اصرار داشت. باور داشت که هر نسل از تجهیزات دفاعی باید حاصل یک جهش فناورانه باشد، نه تکرار گذشته.

یکی از ویژگی‌های برجسته او، توجه همزمان به انسان و فناوری بود. معتقد بود که پیشرفته‌ترین تجهیزات نیز بدون نیروی انسانی مؤمن، متخصص و باانگیزه، به قدرت واقعی تبدیل نخواهد شد. از همین رو، ارتقای سرمایه انسانی، اصلاح ساختارها، افزایش بهره‌وری و تقویت روحیه جهادی را هم‌وزن توسعه فناوری می‌دانست. او با طرح نجوا به معنی نخبگان جوان ولایتمدار انقلابی که قبلا در نیروی هوائی اجرا کرده بود به دنبال شناسایی نخبگان مؤمن و معتقد و ولایی بود و امید داشت آینده دفاع و صنعت را بر پایه آنان بنا نماید.

جنگ تحمیلی اخیر، بسیاری از این باورها را به اثبات رساند. دشمن به‌خوبی دریافته بود که توان دفاعی جمهوری اسلامی ایران، حاصل دهه‌ها مجاهدت علمی، صنعتی و فناورانه است؛ از همین رو، یکی از اهداف اصلی خود را زیرساخت‌های صنعت دفاعی قرار داد. اما همان‌گونه که شهید نصیرزاده بارها گفته بود، وقتی دانش، تجربه و اراده در میان یک ملت نهادینه شود، هیچ حمله‌ای نمی‌تواند مسیر پیشرفت را متوقف کند.

امروز که از «انقلاب صنعتی دفاعی جمهوری اسلامی ایران» سخن می‌گوییم، در حقیقت از یک تغییر در نوع نگاه سخن می‌گوییم؛ تغییری که صنعت دفاعی را از پاسخ‌گویی به نیازهای امروز، به ساختن قدرت فردا رساند. شهید نصیرزاده از معماران این نگاه بود؛ نگاهی که می‌خواست صنعت دفاعی، همواره یک گام جلوتر از تهدید حرکت کند.

بی‌تردید، فرماندهان شهید از میان ما رفته‌اند، اما اندیشه آنان زنده است. راهی که آنان آغاز کردند، با همت دانشمندان، متخصصان، مهندسان و کارکنان صنعت دفاعی ادامه خواهد یافت و جمهوری اسلامی ایران، با اتکال به خداوند متعال و سرمایه عظیم انسانی خود، این مسیر را با قدرت و شتاب بیشتر دنبال خواهد کرد.

شهید امیر سرلشکر خلبان عزیز نصیرزاده، تنها یک وزیر یا یک فرمانده نبود؛ او به آینده‌ای می‌اندیشید که امنیت ایران، بر شانه‌های دانش، خودباوری و فناوری بومی و جوانان نخبه استوار باشد. این اندیشه، میراثی است که باقی خواهد ماند و راه را برای نسل‌های آینده روشن خواهد کرد.