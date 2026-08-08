رسانههای خبر فروش تلاش کردهاند آمریکا را موجه جلوه دهند ولی نتوانستهاند
مفسر قرآن کریم گفت: اینکه میبینید رسانههای جمعی، اخبار و سخنان رسانههای صهیونیستی، رسانههای استکباری، رسانههای خریدوفروشی، رسانههای خبر فروش، تلاش و کوشش کردهاند که آمریکا را موجه جلوه بدهند ولی نتوانستهاند، به خاطر این است که این اخبار جانبدارانه، مانند زباله بدبویی است که شامه فطرت بشر از آن گریزان و بیزار است.
به مناسبت 17 مرداد، روز خبرنگار و در تجلیل از جایگاه فعالان حوزه رسانه، گزیدهای از فرمایشات ارزنده آیتالله جوادی آملی در جمع اصحاب رسانه و خبرنگاران که در سالهای گذشته ایراد فرمودند را از نظر میگذرانیم.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی اسراء، این مرجع تقلید در دیدار با جمعی از اصحاب رسانه با تاکید بر لزوم وجود روح ملکوتی در وجود خبرنگاران و گزارشگران، بیان داشت: جریان گزارشگری و خبری کاری است که از یک بدنهای برخوردار است؛ این بدنه در اختیار غالب گزارشگران هست همچنین از یک روح ملکوتی متنعم است که آن در اختیار همه نیست.
وی با تشریح صدق در خبر و صدق در مخبر اظهار داشت: یک صدق خبری است و یک صدق مخبری، مثل یک کذب خبری و یک کذب مخبری؛ صدق خبری یعنی این خبر درست است، صدق مخبری یعنی این گزارشگر یک آدم راستگو است، اینها تلازمی هم ندارند، گاهی گزارشگر راستگو است صدق مخبری هست ولی اشتباهاً مطلبی را به او القا کردند در نتیجه خبر دروغ است و کذب خبری است اما آنچه که برای همه ما لازم است هم صدق خبری است هم صدق مخبری.
آیتالله جوادی آملی راستگویی را ثمره تزکیه نفس و تحقیق عالمانه دانست و خاطرنشان کرد: اول باید راستگو باشیم که این مربوط به تهذیب نفس است و بعد باید محقق باشیم، خبر را از منبع اصلیاش به دست بیاوریم که صدق خبری داشته باشد، صدق خبری به وسیله آزمایشها و آموزشها و اطلاعرسانیها و مبادی دیگر حاصل میشود، اما صدق مخبری را در کنار سجاده و مسجد و حسینیه باید جستوجو کنیم.
مفسر قرآن کریم صداقت را راز پیروزی در جنگ رسانهای بین جبهه حق و باطل عنوان کرد و گفت: صداقت در فرهنگ دین معطر است و عطر را هر شامهای میپذیرد، این نیازی به درس خواندن ندارد، اینها جزء فرهنگهای فطری و جنبه بینالمللی بشر است. حرف صدق و گزارش صدق برای گوش شنوا آشنا است، اینکه میبینید رسانههای جمعی، اخبار و سخنان رسانههای صهیونیستی، رسانههای استکباری، رسانههای خرید و فروشی، رسانههای خبر فروش، تلاش و کوشش کردهاند که آمریکا را موجه جلوه بدهند ولی نتوانستهاند، به خاطر این است که این اخبار جانبدارانه، مانند زباله بدبویی است که شامه فطرت بشر از آنگریزان و بیزار است. ولی بر عکس آن صدای ضعیفی که از عراق و افغانستان برمیخیزد و در همه عالم هم میپیچد و به گوش همه میرسد، همه هم او را قبول دارند برای این است که این یک صدای آشنا است، این خبر، صدق معطر است.
وی تاکید داشت: اگر کسی خدای ناکرده در باندبازیها در جناح بازیها در خبرسازیها در خبرفروشیها یک مدتی عادت بکند، آن وقت گوشش را میبندد و دیگر از دروغ گفتن ارتزاق میکند، بنابراین تمام تلاش و کوشش همه ما باید این باشد که از خبر راست لذت ببریم، هم محققانه و هم متحققانه عمل کنیم تا جهان سخن و خبر ما را بپذیرد.
آیتالله جوادی آملی با توصیه بر وجود بخشهای تحلیلی و تعلیلی برای دادن سبقه علمی به اخبار بیان داشت: شما باید در کنار اخبار یک بخش تحلیلی هم داشته باشید، تحلیل و تعلیل خبر یک آدم باسوادی میخواهد که خبرشناس باشد، صدر و ساقه خبر را بشناسد، اطلاعرسانی جزء سواد نیست، اطلاعات مانند کشکول است، تحلیل خبر، مبدأ خبر، منشأ خبر و جوشش خبر از کجا درآمده، چرا اینگونه شده، این میشود تحلیل و تعلیل، وگرنه فلان حادثه آنجا اتفاق افتاده برای مخاطبی که قدرت تحلیل ندارد بیثمر است.