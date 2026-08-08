کد خبر: ۳۳۵۶۸۶
تاریخ انتشار : ۱۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۵۳
توسل به اسرائیل به اسم آزادی قدس (درمکتب امام)
ملتهاى مسلمان بايد به فكر نجات فلسطين باشند و مراتب انزجار و تنفر خويش را از سازشكارى و مصالحه رهبران ننگين و خودفروختهاى كه به نام فلسطين، آرمان مردم سرزمينهاى غصب شده و مسلمانان اين خطه را به تباهى كشيدهاند به دنيا اعلام و نگذارند اين خائنان بر سر ميز مذاكرهها و رفت وآمدها، حيثيت و اعتبار و شرافت ملت قهرمان فلسطين [را] خدشهدار كنند، كه اين انقلابىنماهاى كم شخصيت و خودفروخته به اسم آزادى قدس به آمریکا و اسرائيل متوسل شدهاند.
صحیفه امام؛ ج20؛ ص320
پیام به مسلمانان جهان؛ 6 مرداد 1366