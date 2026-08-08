تنگه هرمز به یک ابزار استراتژیک قدرت و جنگ تبدیل شده است

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه جغرافیا پس از سال‌ها حاشیه رفتن از معادلات نظامی، اکنون با قدرت به قلب جنگ بازگشته است، تصریح کرد: تنگه هرمز امروز دیگر صرفا یک گذرگاه اقتصادی نیست، بلکه به یک «ابزار استراتژیک قدرت و جنگ» در تقابل‌های جهانی تبدیل شده است.

سردار حسین محبی، سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز شنبه در مراسم گرامیداشت روز خبرنگار در بندرعباس که با حضور فرمانده سپاه امام سجاد‌(ع) هرمزگان، مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه استان و جمعی از اصحاب رسانه برگزار شد، با تبیین جایگاه راهبردی رسانه در جنگ‌های نوین، اصحاب رسانه را افسران خط مقدم جبهه ادراکی توصیف کرد و گفت: امروز رسانه تنها روایتگر جنگ نیست، بلکه خود یکی از اضلاع اصلی و سازنده جریان جنگ است.

وی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای رسانه به ویژه شهید محمود صارمی، اظهار کرد: امروز دشمن به واسطه ناتوانی در عرصه‌های سخت، جنگی تمام‌عیار و ترکیبی را علیه نظام اسلامی به راه انداخته که یکی از مهم‌ترین میدان‌های آن، عرصه رسانه است.

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تاکید بر تحول ماهوی رسانه‌ها در دوران کنونی گفت: رسانه امروز با رسانه‌های دوران دفاع مقدس بسیار متفاوت است؛ رسانه در عصر حاضر، نه فقط راوی، بلکه «واقعیت‌ساز»، «ادراک‌ساز» و «جریان‌ساز» است؛ در حقیقت اصحاب رسانه امروز سربازان و افسران این جنگ نابرابر هستند که در صف نخست ایستاده‌اند.

به گزارش ایرنا، وی با اشاره به وابستگی شدید اقتصاد جهانی به منابع منطقه، بر اهمیت نقش کشورهای حاشیه خلیج‌فارس در تولید فلزات استراتژیک تاکید کرد و اظهار داشت: تولید بردهای چاپی که پایه اصلی گوشی‌های هوشمند، سرورها و تجهیزات کامپیوتر هستند، به دلیل اختلال در تامین مواد اولیه دچار بحران شد.

سردار محبی در بخشی از تحلیل خود به مقایسه سیاست‌های آمریکا در جهان و مواجهه با ایران پرداخت و آن را یک نقطه عطف تاریخی دانست و تصریح کرد: آمریکا در طول ۲۶۷ سال تاریخ خود، در ۱۵۰ کشور دخالت کرده و سرنوشت نظام‌های آن‌ها را تغییر داده است؛ اما در مورد ایران، حتی یک درصد از آن دکترین مداخله‌جویانه نیز نتوانسته است به نتیجه برسد که در واقع، دکترین مداخله‌جویی آمریکا در برابر مقاومت ایران، با شکست مواجه شده است.

وی همچنین با مقایسه سرعت شکست آمریکا در جنگ ویتنام با وضعیت فعلی، از «سرعت افول اهداف» دشمن سخن گفت و افزود: در ویتنام، آمریکا ۱۹ سال درگیر شد تا به شکست برسد، اما این‌جا در کمتر از ۴۰ روز، شاهد استیصال آمریکا هستیم.

سردار محبی گفت: اگرچه درصد خطای ادراکی در حالت طبیعی بسیار اندک است، اما هدف اصلی دشمن در جنگ ادراکی، دستکاری دقیق این دستگاه ادراکی برای تغییر برداشت، شناخت و درک فرد از واقعیت است.

وی با اشاره به سیر تحول این نوع جنگ‌ها، افزود: اگرچه در گذشته‌های دور نیز تلاش برای منحرف کردن واقعیت‌ها وجود داشته، اما امروز علم بشر به سطوح بسیار پیشرفته‌ای از دقت در این زمینه رسیده است و نبردها با روش‌های علمی و مشخص‌تر پیش می‌روند که می‌تواند مستقیم بر فرآیندهای ذهنی انسان اثر بگذارد.

سردار محبی با اشاره به نمونه‌های ملموس از اختلال در ادراک، گفت: امروز می‌توان از طریق مواد شیمیایی خاص، در دستگاه ادراکی انسان اختلال ایجاد کرد؛ برای نمونه، مصرف مواد مخدر صنعتی مانند شیشه می‌تواند برای مدتی مشخص، سیستم ادراک فرد را دچار اختلال جدی کند؛ این همان منطقی است که در ابعاد گسترده‌تر و در قالب جنگ‌های شناختی و رسانه‌ای، برای هدف قرار دادن جمعی از جامعه به کار گرفته می‌شود تا واقعیت از چشم‌ها پنهان گردد.

سخنگوی سپاه با تأکید بر نقش رسانه در تثبیت پیروزی‌ها، بیان داشت: پیروزی بر جنگ‌های ادراکی، تنها در میدان جنگ به دست نمی‌آید، بلکه باید در میدان رسانه نیز بازآفرینی شود، ما باید پیروزی‌های خود را بارها و بارها، با روایت‌های متنوع و برای اقشار مختلف بازگو کنیم تا این ادراک در جامعه نهادینه شود که ایران، کشوری با مردم شجاع، سلحشور و نظامی با اراده‌ای است که هیچ قدرتی قادر به شکست دادن آن نیست.

وی گفت: ما با متلاشی کردن چشمان و سامانه‌های دفاعی دشمن، چرخه عملیاتی شبکه هوشمند آن‌ها را مختل کردیم و با جنگ‌افزارهای مقرون‌به‌صرفه، سامانه‌های گران‌قیمت آن‌ها را به چالش کشیدیم.

سردار محبی در ارزیابی از تحولات اخیر و ماهیت نبرد جاری، از بروز یک تحول بنیادین در ساختار جنگ‌های نوین خبر داد و «جنگ رمضان» را نمونه بارز یک نبرد فناورانه و شبکه محور توصیف کرد.

وی تاکید کرد: شکست فعلی دشمن، نه تنها یک ضربه نظامی، بلکه یک پیام جدی برای عوامل داخلی، متحدان و کشورهای هم‌پیمان آن‌هاست.

سردار محبی با تبیین ویژگی‌های فنی نبرد کنونی، اظهار داشت: جنگ رمضان، برخلاف نبردهای سنتی، یک جنگ تمام‌عیار فناورانه است زیرا ما در دنیایی صحبت می‌کنیم که در آن هوش مصنوعی، سامانه‌های فرماندهی نرم‌افزاری، داده‌های باز و تجاری، پهپادهای فراگیر و سنسورهای متکثر، همزمان با یکدیگر عمل می‌کنند.

وی تأکید کرد: یکی از بزرگ‌ترین موفقیت‌های ما در این نبرد، این است که توانستیم با استفاده از جنگ‌افزارهایی که قیمت بسیار پایین‌تری نسبت به تجهیزات دشمن دارند، سامانه‌ها و جنگ‌افزارهای بسیار گران‌قیمت آن‌ها را شکست دهیم؛ این یعنی ما نه تنها در بحث فناوری، بلکه در مدیریت منابع نیز بر دشمن فائق آمده‌ایم.

سخنگوی سپاه خاطرنشان کرد: این سطح از شکست، برای دشمن پیام‌های متعددی دارد؛ پیام‌هایی که فراتر از میدان جنگ، عوامل داخلی متمایل به دشمن و همچنین کشورهای هم‌پیمان آن‌ها را نیز در بر می‌گیرد و نشان‌دهنده فروپاشی ادعای تسلط فناورانه آن‌هاست.

سردار محبی با تاکید بر اینکه جغرافیا پس از سال‌ها حاشیه رفتن از معادلات نظامی، اکنون با قدرت به قلب جنگ بازگشته است، تصریح کرد: تنگه هرمز امروز دیگر صرفا یک گذرگاه اقتصادی نیست، بلکه به یک «ابزار استراتژیک قدرت و جنگ» در تقابل‌های جهانی تبدیل شده است.