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کد خبر: ۳۳۵۶۸۳
تاریخ انتشار : ۱۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۴۲
سرویس کیهان » اخبار
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آمریکا

سقوط بالگرد با 2 مفقودی

یک فروند بالگرد «سیکورسکی اس-۶۴» حین مهار آتش‌سوزی در ایالت یوتا واقع در آمریکا سقوط کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یواس‌اِی‌تودی، یک بالگرد آتش‌‌نشانی که در حال مهار آتش‌سوزی در ایالت یوتا واقع در آمریکا بود، سقوط کرد. مقامات آمریکایی در این خصوص اعلام کردند که به‌دلیل گسترش آتش‌سوزی در منطقه، دسترسی به محل حادثه دشوار است و وضعیت ۲ سرنشین آن تاکنون مشخص نیست. این بالگرد از نوع «سیکورسکی اس-۶۴» (Sikorsky S۶۴) بود و در نزدیکی شهر «ریچ‌فیلد» یوتا سقوط کرد؛ منطقه‌ای که درگیر آتش‌سوزی موسوم به «Widemouth۲» است. این آتش‌سوزی از 
۲۷ ژوئیه در مرکز ایالت آغاز شده، تاکنون بیش از ۱۰۶هزار هکتار از اراضی را سوزانده است. اداره هوانوردی فدرال اعلام کرد که این بالگرد ۲ سرنشین داشته است.

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