فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۳۵۶۸۱
تاریخ انتشار : ۱۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۴۲
سرویس کیهان » اخبار
الف الف
اروپا

موج شدید گرما و خشکسالی

رویدادهای محیط‌زیستی از جمله خشکسالی‌های طولانی، آتش‌سوزی‌های جنگلی ویرانگر و کاهش بی‌سابقه آب رودخانه‌ها، دیگر برای اروپا پدیده‌های غیرعادی نیستند.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، تابستان امسال نیز با ثبت رکوردهای بی‌سابقه گرما، آتش‌سوزی‌های طبیعی و خشکسالی، شرایط طاقت‌فرسایی برای بسیاری از مناطق اروپا ایجاد شد و شمار قربانیان موج‌های گرما در این قاره به مرز ۲۰هزار نفر نزدیک شده است.  بریتانیا، خشک‌ترین ماه ژوئیه تاریخ خود را ثبت کرد. تقریباً در نیمی از سراسر این کشور خشکسالی گزارش شد و گفته می‌شود که موج گرمای امسال تاکنون جان بیش از ۲۸۰۰ نفر را گرفته است.  آلمان نیز از مرگ ۹۸۰۰ نفر بر اثر گرما خبر داده است.  همچنین کشورهای یونان، ایتالیا، رومانی، کرواسی و بخش‌هایی از اتریش همزمان با گسترش آتش‌سوزی‌های جنگلی، همچنان در وضعیت هشدار قرمز قرار دارند.  در اتریش در برخی مناطق دمای هوا به ۴۱ درجه سانتیگراد رسید. در بلژیک نیز به‌دلیل افزایش دمای غیرمعمول تقریباً برای سرتاسر کشور هشدار نارنجی صادر شد.

اشتراک گذاری
captcha
پربازدید ترین پربحث ترین

نقطه، ته خط!(نکته)

وقتی «پمپئو» جواب «روحانی» را می‌دهد

چه زمانی جنگ به پایان می‌رسد؟(یادداشت روز)

انرژی هسته‌ای از روسیه؛ آب از اسرائیل

چی میگه؟!(گفت و شنود)

6 شرط شورای عالی امنیت ملی برای گشایش تنگه هرمز شورا کوتاه نمی‌آید

جای خالی «اقتصاد جنگی» در شرایط جنگی

مقاومت یمن؛ دو خیز اساسی(یادداشت روز)

ناوهای آمریکا از نزدیک‌شدن می‌ترسند ایران می‌تواند آنها را منهدم ‌کند

آثار و نشانه‌های غفلت و غافلان