سقوط آسانسور در میدان آرژانتین تهران با ۹ نفر مصدوم

سخنگوی اورژانس تهران از وقوع حادثه سقوط آسانسور در میدان آرژانتین خبر داد و گفت: در این حادثه ۹ نفر مصدوم شدند.

به گزارش ایسنا، شروین تبریزی در این‌باره اظهار داشت: یک مورد حادثه سقوط آسانسور روز شنبه در ساعت ۱۲:۳۷ دقیقه در خیابان احمد قصیر میدان آرژانتین رخ داد.

وی افزود: یک دستگاه اتوبوس آمبولانس، یک دستگاه موتور، سه دستگاه آمبولانس به همراه یک دستگاه خودرو فرماندهی به محل حادثه اعزام کردیم و تاکنون ۹ مصدوم به ما اعلام شده است.