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کد خبر: ۳۳۵۶۸۰
تاریخ انتشار : ۱۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۴۲
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سقوط آسانسور در میدان آرژانتین تهران با ۹ نفر مصدوم

سخنگوی اورژانس تهران از وقوع حادثه سقوط آسانسور در میدان آرژانتین خبر داد و گفت: در این حادثه ۹ نفر مصدوم شدند.
به گزارش ایسنا، شروین تبریزی در این‌باره اظهار داشت: یک مورد حادثه سقوط آسانسور روز شنبه در ساعت ۱۲:۳۷ دقیقه در خیابان احمد قصیر میدان آرژانتین رخ داد.
وی افزود: یک دستگاه اتوبوس آمبولانس، یک دستگاه موتور، سه دستگاه آمبولانس به همراه یک دستگاه خودرو فرماندهی به محل حادثه اعزام کردیم و تاکنون ۹ مصدوم به ما اعلام شده است.

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