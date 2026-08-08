کد خبر: ۳۳۵۶۸۰
تاریخ انتشار : ۱۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۴۲
سقوط آسانسور در میدان آرژانتین تهران با ۹ نفر مصدوم
سخنگوی اورژانس تهران از وقوع حادثه سقوط آسانسور در میدان آرژانتین خبر داد و گفت: در این حادثه ۹ نفر مصدوم شدند.
به گزارش ایسنا، شروین تبریزی در اینباره اظهار داشت: یک مورد حادثه سقوط آسانسور روز شنبه در ساعت ۱۲:۳۷ دقیقه در خیابان احمد قصیر میدان آرژانتین رخ داد.
وی افزود: یک دستگاه اتوبوس آمبولانس، یک دستگاه موتور، سه دستگاه آمبولانس به همراه یک دستگاه خودرو فرماندهی به محل حادثه اعزام کردیم و تاکنون ۹ مصدوم به ما اعلام شده است.