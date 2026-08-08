کشف و ضبط بیش از ۱۱ هزار عدد قرص متادون در اصفهان
معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: در جریان بازدید نظارتی از یک مرکز درمانی متخلف در شهرستان تیران حدود ۱۱هزار عدد قرص متادون و ۹ بطری ۲۵۰ میلیلیتری شربت متادون و شربت اپیوم کشف و ضبط شد.
به گزارش خبرگزاری فارس، در راستای تشدید نظارتهای مستمر بر مراکز ارائهدهنده خدمات درمانی و دارویی و صیانت از سلامت عمومی، کارشناسان واحد سوء مصرف مواد معاونت درمان دانشگاه علومپزشکی اصفهان، با همکاری مراجع قضایی و انتظامی، از یک مرکز درمانی متخلف در شهرستان تیران بازرسی به عمل آوردند.
در جریان این بازدید نظارتی، تعداد قابلتوجهی داروهای تحت کنترل شامل حدود ۱۱هزار عدد قرص متادون در دوزهای ۲۰.۵ و ۴۰ میلیگرم، قرص بوپرنورفین در دوزهای 0.4 و ۲ میلیگرم، همچنین ۹ بطری ۲۵۰ میلیلیتری شربت متادون و شربت اپیوم کشف و ضبط شد.
معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با تأکید بر تداوم برنامههای نظارت و بازرسی از مراکز درمانی و دارویی گفت: برخورد قاطع و قانونی با هرگونه تخلف در حوزه داروهای تحت کنترل، بهویژه داروهای روانگردان و مخدر، بهعنوان یک اولویت اساسی در دستورکار قرار دارد و این اقدامات در راستای حفظ سلامت آحاد جامعه و پیشگیری از عوارض ناشی از توزیع غیرمجاز داروها ادامه خواهد یافت.
وی تصریح کرد: تمام اقلام مکشوفه براساس ضوابط قانونی، صورتجلسه و جهت انجام اقدامات حقوقی و قضائی به مراجع ذیصلاح تحویل شد.