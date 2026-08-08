مدیریت میدانی پروژههای شهری تهران در این دوره بیسابقه است
معاون هماهنگی و امور مناطق شهردار تهران گفت: تاکنون در هیچ دوره مدیریت شهری، هیچ معاونتی به اندازه ما از نظر میدانی کار شهرداران مناطق و پیشرفت پروژههای شهری را نظارت نکرده است.
به گزارش کیهان، لطفالله فروزنده، معاون هماهنگی و امور مناطق شهردار تهران در نشست خبری اظهار داشت: بنای دکتر زاکانی این بود که شهرداری یک نهاد خدمتگزار باشد و با مشارکت مردم کار جلو برود. بر این اساس ۱۹ قرارگاه راهاندازی کردیم و با مشارکت مردم امور را پیش میبریم. وی افزود: امروز سامانه ۱۳۷، پویش من شهردارم، طرح آرمان در مساجد، خانههای نوآفرینی و کارآفرینی بخشی از بسترهایی است که در این دوره راهاندازی شد و این کانونها توسط خود مردم مدیریت میشوند و مسائل شهر در آنها حل میشوند.
انجام 90درصدی پروژههای شهری
در مناطق مختلف تهران
فروزنده ادامه داد: رویکرد ما این است که همه ظرفیتهای منطقه و محله را به هم پیوسته کنیم. در جنگ توانستیم بیش از ۵۰هزار واحد را بازسازی، تعمیر و مرمت و در واقع تعیین تکلیف کنیم. در سال گذشته جنگ ۱۲روزه، کودتای دیماه و جنگ رمضان را داشتیم اما بیش از ۹۰درصد پروژهها را در مناطق به سرانجام رساندیم.
معاون شهردار تهران عنوان کرد: یکی از کارهایی که در این دوره شروع کردیم نظارت ستادی است و به همه مناطق چندبار سر زدیم و نظارتها را انجام دادیم. بر همین اساس ۸۵درصد مصوبات ما در مناطق اجرایی شده است، با ۳۹۷ نخبه در مناطق دیدار داشتیم، حدود ۲۶هزار کیلومتر بازدید میدانی انجام شده، ۱۵هزار موارد تخصصی را شناسایی کردیم و هزار و 165 مصوبه ستاد و صف داشتیم.
اتمام بازسازی
برخی واحدهای آسیبدیده
وی افزود: در بحث بازسازی واحدهای آسیبدیده از جنگ، بازسازی آسیبهای جزیی و متوسط تمام شده است. برای مقاومسازیها و نوسازیها با مالکان توافقات لازم انجام شده است، برای انتقال برخی از ساختمانها نیز اقداماتی در حال انجام است. مهمترین مسئله ما در بحث نوسازی در منطقه ۱۱ بود که در حال حلشدن است. این بازسازی و نوسازیها تا دو سال طول میکشد. خیابان جاجرودی در منطقه ۴ از نمونههای برجسته در بحث نوسازی است.
فروزنده ادامه داد: برای پارکینگ- پناهگاه اصل کار در کمیسیون ماده پنج مصوب شده و کارها شروع شده است. در چندین مرکز در بحث ساخت پارکینگ، این مدل را جلو بردیم. امیدواریم در نیمه دوم سال چند مورد از این پروژه ها را افتتاح کنیم.
۶۰۰ پروژه تا پایان امسال
در تهران به بهرهبرداری میرسد
معاون شهردار تهران ادامه داد: درباره افتتاحهای آینده، ۵هزار میلیارد تومان پروژه در دست اجرا داریم، همچنین 60 هکتار «بام ری» در هفتههای آینده تقدیم مردم شهرری خواهد شد. علاوه بر این ۶۰۰ پروژه دیگر از جمله پروژههای موجود در «من شهردارم» افتتاح خواهد شد. وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار کیهان درباره مهمترین تغییرات این دوره شهرداری از نظر مدیریتی و اجرای پروژههای شهری گفت: در این دوره از مدیریت شهری سعی کردیم رویکرد شهرداری، مردممحور باشد و براساس اولویتبندی پروژهها با بازدید میدانی و ستادی کار را جلو ببریم. تاکنون در هیچ دوره مدیریت شهری، هیچ معاونتی به اندازه ما از نظر میدانی کار شهرداران مناطق و پیشرفت پروژههای شهری را نظارت نکرده است. بنابراین مدیریت میدانی اجرای پروژهها مهمترین تفاوت این دوره از مدیریت شهری با ادوار گذشته است.