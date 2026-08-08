کشف ۱۱۵ کیلوگرم شیشه و انهدام باند قاچاقچیان مواد مخدر صنعتی در سیرجان

فرمانده انتظامی استان کرمان از کشف ۱۱۵ کیلوگرم مواد مخدر صنعتی از نوع شیشه و انهدام باند ۶ نفره قاچاقچیان در شهرستان سیرجان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری پلیس، سردار جلیل موقوفه‌ئی از کشف ۱۱۵ کیلوگرم مواد مخدر صنعتی از نوع شیشه و انهدام باند ۶ نفره قاچاقچیان در شهرستان سیرجان خبر داد و گفت: مأموران پلیس مبارزه با موادمخدر شهرستان سیرجان با اقدامات اطلاعاتی و رصد شبانه‌روزی، از ورود یک محموله سنگین موادمخدر صنعتی به این شهرستان مطلع و بررسی موضوع را به‌صورت ویژه در دستورکار قرار دادند. وی افزود: پس از تکمیل اطلاعات و با اجرای عملیات مشترک و بهره‌گیری از تعقیب و مراقبت‌های هوشمندانه، خودروهای حامل محموله شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه، باند ۶ نفره قاچاقچیان موادمخدر صنعتی منهدم شد. در این عملیات، ۳ دستگاه خودرو توقیف و ۱۱۵ کیلوگرم موادمخدر صنعتی از نوع شیشه کشف شد.

فرمانده انتظامی استان کرمان با اشاره به اینکه این محموله در حال عبور از استان کرمان به سمت مرکز کشور بوده است، گفت: پلیس با تمام توان با قاچاقچیان و مخلان امنیت و سلامت عمومی برخورد قاطع خواهد کرد و عملیات‌های اطلاعاتی و پاکسازی نقاط آلوده تا ریشه‌کنی کامل این پدیده شوم ادامه خواهد یافت.