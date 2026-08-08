معاون تحقیقات وزارت بهداشت گفت: شواهدی وجود دارد مبنی بر اینکه بمباران لامرد با فسفر همراه بوده است.

به گزارش وبدا، شاهین آخوندزاده در نشست خبری با اشاره به برگزاری سی‌ودومین دوره جشنواره تحقیقات پزشکی کشور «رازی» اظهار داشت: جشنواره رازی یکی از قدیمی‌ترین جشنواره‌های علمی کشور و بالاترین جشنواره تحقیقاتی علوم‌پزشکی کشور است که در سطح ملی برگزار می‌شود و طی 32 سال گذشته تلاش شده است با ایجاد تغییرات و ارتقای مستمر، این جشنواره هر سال متناسب‌تر با شرایط جامعه برگزار شود.

وی با اشاره به زمان‌بندی سی‌ودومین جشنواره تحقیقات پزشکی کشور «رازی» افزود: فراخوان این جشنواره از 10 مرداد آغاز شده و تا 10 آبان ادامه خواهد داشت و امیدواریم بتوانیم جشنواره را امسال بسیار پربارتر از سال قبل برگزار کنیم؛ سال گذشته یکی از باشکوه‌ترین جشنواره‌های رازی برگزار شد.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با اشاره به جنگ‌های اخیر گفت: امسال و سال گذشته دو جنگ تحمیلی را داشتیم. در جاهای مختلف اعلام کردم‌ام که این جنگ علاوه بر ابعاد نظامی، اقتصادی و سیاسی، بُعد علمی نیز داشته است.

آخوندزاده افزود: دشمن محققان ما را ترور می‌کند؛ به‌طور مشخص شهید بهشتی و فیزیکدان‌های دانشگاه را ترور کرده یا تعدادی از اعضای هیأت‌علمی علوم‌پزشکی کشور را در منازل‌شان با بمباران به شهادت رسانده است. در کنار این اقدامات، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه صنعت و دانشگاه علوم‌پزشکی بوشهر نیز تقریباً ویران شده‌اند و نمونه بسیار بارز آن، مرکز تحقیقات، پژوهشی و خدماتی کشور و خاورمیانه است که به‌شدت تخریب شده است.

مطالعه آثار جنگ در لامرد برای انتشار در مجلات بین‌المللی

وی در ادامه درباره تحقیقات انجام‌شده درباره آثار جنگ گفت: تغییرات و مطالعات مربوط به آثار جنگ، تاکنون در استان فارس و لامرد انجام گرفته و مستند شده و مقاله آن نیز برای ارسال به مجامع بین‌المللی آماده شده است. این مطالعه با سفارش دانشگاه و وزارت بهداشت توسط محقق دانشگاه علوم‌پزشکی تهران انجام شده است.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت اظهار داشت: تا زمانی که این موضوع تازه است، خوب است که در دنیا ثبت شود تا به عنوان یک اثر جنگی و یک جنایت جنگی مورد توجه قرار گیرد.

آخوندزاده درباره تفاوت حوزه تحقیقات وزارت بهداشت با وزارت علوم در شرایط جنگی افزود: فرق ما با وزارت علوم این است که در وسط جنگ، یک موضوع برای ما می‌تواند «کیس ریپورت» شود؛ همین موردی که در لامرد انجام گرفته و بمب‌های آغشته به فسفر بوده، می‌تواند به عنوان یک کیس ریپورت مطرح شود.