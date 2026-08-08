سران قوا فرا رسیدن «روز خبرنگار» را تبریک گفتند
سران قوای سهگانه در پیامهایی
فرا رسیدن «روز خبرنگار» را به اهالی رسانه و خبر کشورمان تبریک گفتند.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دولت، مسعود پزشکیان، رئیسجمهور کشورمان در نشست خبری خود با اصحاب رسانه اظهار داشت: شعر کربلا در کربلا میماند اگر زینب نبود؛ مصداق این نکته است که اگر آن خبررسانیها، آن فریادها و آن آزادیخواهیها نباشد، بسیاری از حقایق و واقعیتها در تاریخ گم میشوند و جنایتها دیده نمیشوند.
وی با تبریک روز خبرنگار به فعالان عرصه رسانه و خبر، نقش و مسئولیت رسانهها را در شرایط حساس کشور مهم و تعیینکننده دانست و اظهار امیدواری کرد که خبرنگاران بتوانند این مسئولیت سنگین را با صداقت، انصاف و با لحاظ مصالح و منافع کشور به انجام برسانند.
پزشکیان با تأکید بر ضرورت توجه رسانهها به ملاحظات حاکم بر شرایط کشور، گفت: امیدوارم بار سنگین مسئولیتی را که بر دوش دارید، بتوانید صادقانه، منصفانه و براساس مصلحتی که در کشور وجود دارد، به پیش ببرید.
رئیسجمهور با اشاره به نقش رسانهها در تقویت انسجام اجتماعی و ملی، تأکید کرد: اکنون کمک شما برای ایجاد وحدت در داخل کشور بسیار مهم است.
وی در تبیین ضرورت حفظ انسجام داخلی در شرایط کنونی، با اشاره به رویکرد آمریکا و رژیم صهیونیستی و تحلیلگران آنها گفت: آمریکا، اسرائیل و تحلیلگران آنها خودشان میدانند که دیگر با جنگ و موشک نمیتوان یک کشور را تسلیم و وادار به پذیرش خواستهها کرد، اما با اختلاف، تفرقه و درگیریهای داخلی میتوان این کار را کرد.
سرنوشت ملتها علاوه بر میدانِ آتش
در میدانِ روایت تعیین میشود
به گزارش خانه ملت، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در پیامی به مناسبت
۱۷ مرداد سالروز عروج شهید محمود صارمی، خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی و روز خبرنگار نوشت: «سرنوشت ملتها علاوه بر آنکه در میدان آتش رقم بخورد، در میدان روایت تعیین میشود و میدانهای نبرد تنها بر خاک و دریا و آسمان شکل نمیگیرند. صهیونیسم و استکبار جهانی تنها شهرها را بمباران نمیکنند، آنها حقیقت را هدف قرار داده و اعتماد ملتها را نشانه گرفتهاند و اگر روزی با گلوله به جنگ تمدنها میرفتند، اکنون با خبر، تصویر، شایعه و تحریف به میدان آمدهاند.
در چنین جهانی، خبرنگاران تنها مخابرهکننده اخبار نیستند؛ رزمندگانی هستند که سنگرشان آگاهی، سلاحشان حقیقت و مأموریتشان دفاع از امنیت روانی، هویت ملی و اقتدار فرهنگی یک ملت است.
جنگ تحمیلی سوم، این حقیقت را با صدایی رسا به جهانیان اعلام کرد که ایران سرفراز، نهتنها در میدان نظامی شکستناپذیر است، بلکه در جبهه روایت نیز فرزندان این سرزمین، اجازه نمیدهند دشمن، پیروزیهای موهوم خود را بر افکار عمومی بنا کند. آنان که در میان دود و آتش ایستادند تا حقیقت را ثبت کنند، با چشمان اشکبار و تکان خوردن شانهها، دوربین و قلم به دست، بدرقه رهبر شهید را روایت کردند و ۱۶۰ شب حضور مقتدارنه ملت مبعوثشده در خیابانها با روایت آنان جهانی شد و سوخت موشک و قدرت میدان و کار و دیپلماسی به حساب آمد، با صداقت، شجاعت و تعهد، تصویر واقعی مقاومت ملت ایران را بر پیکر تاریخ حک کردند و در حقیقت، بخشی از قدرت ملی این سرزمین را به نمایش گذاشتند.
اطمینان دارم همانگونه که رزمندگان این سرزمین، از مرزهای ایران پاسداری کردند، خبرنگاران مؤمن، زمانشناس، مجاهد و مسئول نیز از مرزهای حقیقت پاسداری خواهند کرد، چرا که ایران مقتدر، تنها با قدرت بازو حفظ نمیشود، بلکه با قدرت اندیشه، صداقت روایت و قلمهایی که هرگز در برابر دشمن به اسارت تحریف درنمیآیند، استوار و سرافراز خواهد ماند.»
خبرنگار متعهد
همسنگر رزمندگان پشت لانچر است
به گزارش خبرگزاری میزان، حجتالاسلام محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه نیز به مناسبت روز خبرنگار، در فضای مجازی نوشت: «خبرنگاران متعهد کشور در دشوارترین روزهای یک سال گذشته، با شجاعت و مسئولیتپذیری، از مرزهای آگاهی عمومی و انسجام ملی پاسداری و در میدان جنگ شناختی، با خط تحریف، سیاهنمایی و تفرقهافکنی دشمن مقابله کردند.
در مقطعی که تمام دنیای کفر و استکبار، جنگی موجودیتی به ایران عزیز ما تحمیل کرده، عظمت کاری خبرنگاری بیش از پیش درک میشود.
خبرنگاری که سعی میکند خبرش درست و دقیق و سریع باشد و در عین حال التهاب و تشنج اجتماعی خلق نکند و امنیت روانی مردم را تثبیت کند، حقیقتاً همسنگر همان رزمندگان پشت لانچر است که از تمامیت ارضی و عزت و اقتدار ایران عزیز دفاع و صیانت میکنند.
خبرنگار متعهد، دیدهبان تیزبین میدان جنگ روایتهاست؛ او که با کلامی سدید و قلمی بصیر، خاکریزهای ذهن جامعه را در برابر تهاجم ترکیبی دشمنان استقلال و اقتدار ایران، مستحکم میسازد و اجازه نمیدهد که غبار تردید، سیمای درخشان حقانیت ایران اسلامی را مخدوش نماید.
امروز که استکبار جهانی تمامی توان خود را در کارزار ناجوانمردانه جنگ شناختی به میدان آورده است، قلم خبرنگار متعهد ما، بسان تیری در چله کمان اقتدار ملی است.
مجاهدتهای خبرنگاران را ارج مینهیم و پاسخگویی مسئولانه و متواضعانه به آنان را در دستگاه قضایی وظیفه خود میشماریم. روز خبرنگار و یاد شهدای رسانه گرامی باد.»