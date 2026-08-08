# پرسه ـ در ـ فضای ـ مجـازی

وضعیت گاو شیرده

شایان دنیادیده: «عربستان که برخی آن را الگوی توسعه در غرب آسیا می‌دانند، برای مقابله با تهدیدات یمن و مقاومت عراق، دست به دامان ترکیه و پاکستان شده است‌؛ در حالی که آمریکا تا توانسته دلار نفتی از سعودی‌ها چاپیده تا با فروش سلاح، امنیتشان را تأمین کند!»

قابل‌توجه مغزهای زنگ‌زده

کاربری نوشت: «ترامپ: «داریم نفت زیادی یعنی میلیاردها بشکه نفت ونزوئلا را تصاحب می‌کنیم. غنایم برای برنده‌ست‌. با ایران هم همین کار را خواهیم کرد!» اینه کمک و آزادی آمریکا برای ملت‌ها، و خوابی که برای ایران هم می‌بینند؛ اما مغزهای پوسیده غرب‌زده نمی‌فهمند!»

شگفتی‌های ایران

کاربری با انتشار این تصاویر نوشت: «ایران روز گذشته پهپادهای آمریکایی و اسرائیلی را که با استفاده از سامانه‌های پدافند هوایی خود سرنگون کرده بود، به نمایش گذاشت. بسیاری از این پهپادها تقریباً سالم یا فقط تا حدی آسیب‌دیده به دست ایران افتاده‌اند و ایران می‌تواند از آنها برای مهندسی معکوس و توسعه پهپادهای پیشرفته‌تر در آینده استفاده کند. ممکن است به‌زودی شاهد نسل جدید و حتی پیشرفته‌تری از پهپادهای ایرانی باشیم.»

شکست دیگر برای آمریکا

بشری شیخ، مفسر سیاسی و فعال رسانه‌ای بریتانیایی-پاکستانی: «پیمان دفاعی مشترکی که به‌تازگی میان پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه امضا شده، نتیجه شکست آمریکا در تأمین امنیت منطقه است. این پیمان نشان می‌دهد کشورهای قدرتمند منطقه به این نتیجه رسیده‌اند که دیگر نمی‌توانند برای تضمین امنیت خود به واشنگتن تکیه کنند؛ بنابراین خودشان دارند یک ساختار امنیتی منطقه‌ای ایجاد می‌کنند. دنیای چندقطبی یعنی همین!»

تنگه هرمز جایگزین‌پذیر نیست

برت اریکسون، کارشناس آمریکایی جرایم مالی و ژئوپلیتیک: «چیزی که خیلی‌ها، از جمله بسنت (وزیر خزانه‌داری آمریکا) فراموش می‌کنند این است که بخش عمده کالاها و محصولاتی که از تنگه هرمز عبور می‌کنند، نفت نیست. آیا می‌شود برای انتقال نفت، خط لوله ساخت؟ بله، حتماً! اما با هزینه بسیار بالا و معلوم نیست این خطوط تا چه حد در برابر ایران امن خواهند بود. اما اینکه ادعا کنیم تنگه هرمز دیگر یک مسیر آبی حیاتی و استراتژیک نخواهد بود. این صرفاً یک نوع خودفریبی و تلاش برای توجیه یک واقعیت ناخوشایند است.»