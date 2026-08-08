هفته سوم و پایانی نیم‌فصل سوپر لیگ کاراته، امروز (یکشنبه) در سالن شهید کبگانیان تهران برگزار خواهد شد.

برنامه دیدارهای هفته سوم سوپر لیگ کاتا و کومیته اعلام شد و تیم‌های حاضر در این رقابت‌ها از ساعت 8:30 صبح امروز (یکشنبه) مبارزات خود را در دو تاتامی پیگیری خواهند کرد. براساس برنامه اعلام‌ شده از سوی سازمان لیگ و مسابقات، در نخستین دیدار کاتا، تیم‌های امید پاس و مناطق نفت‌خیز جنوب در تاتامی یک به مصاف هم می‌روند و همزمان دانشگاه آزاد اسلامی و نیروی زمینی ارتش در تاتامی دو برابر یکدیگر قرار خواهند گرفت. پس از پایان رقابت‌های کاتا، مبارزات کومیته نیز از ساعت 11 آغاز خواهد شد. در این بخش ابتدا دیدار معوقه هفته دوم میان دانشگاه آزاد اسلامی و پاس فراجا برگزار می‌شود. در جدول رده‌بندی و پیش از برگزاری هفته سوم، تیم‌های لایف استار، رعد پدافند هوائی همدان و دانشگاه آزاد اسلامی در رده‌های اول تا سوم قرار دارند و رقابت میان مدعیان برای تثبیت جایگاه خود در صدر جدول ادامه خواهد داشت.