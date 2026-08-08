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کد خبر: ۳۳۵۶۷۰
تاریخ انتشار : ۱۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۴۲
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برگزاری اردوی مشترک تیراندازان ایران و چین

تیراندازان کشورمان به منظور برگزاری اردوی مشترک با تیم ملی چین راهی پکن شدند.
تیم‌های ملی تفنگ و تپانچه کشورمان به منظور برگزاری اردوی مشترک با تیم ملی چین راهی پکن شدند. این برای نخستین بار است که تیراندازان ایران اردوی مشترکی را با تیراندازان چین برگزار می‌کنند. چین در رده نخست رنکینگ جهانی تیراندازی قرار دارد. هادی قره‌باغی، پوریا نوروزیان، امیر محمد نکونام، نجمه خدمتی، شرمینه چهل امیرانی و فاطمه امینی در رشته تفنگ، وحید گل‌خندان، جواد فروغی، محمد رسول عفتی،‌ هانیه رستمیان، سامیه یاسی و زینب طوماری در رشته تپانچه نفرات اعزامی به این اردو هستند.
محمد زائررضایی و امیر حسین گلپسند، سرمربی و مربی تیم ملی تفنگ و مریم سلطانی، سرمربی تیم ملی تپانچه این تیم را همراهی می‌کنند. امید نجاری نیز سرپرستی تیم ملی تیراندازی کشورمان را برعهده ‌دارد. اردوی آمادگی تیم ملی تفنگ و تپانچه کشورمان تا ۲۸ مرداد ماه در پکن ادامه دارد.

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