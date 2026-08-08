حضور 10 بوکسور در تمرینات تیم ملی
دور جدید تمرینات تیم ملی بوکس با حضور 10 بوکسور آغاز شد.
دور جدید اردوی آمادهسازی تیم ملی بوکس بزرگسالان ایران برای حضور در بیستمین دوره بازیهای آسیایی 2026 آیچی- ناگویا، از روز پنجشنبه 15 مردادماه آغاز شد و ملیپوشان تمرینات خود را زیر نظر کادر فنی دنبال میکنند. اسامی بوکسورهای حاضر در این مرحله از اردو به شرح زیر است:
وزن 55 کیلوگرم: ................................................................................................................................ مهدی کاظمی
وزن 60 کیلوگرم: ........................................................................................................ دانیال شهبخش
وزن 70 کیلوگرم: ............................................................... علی حبیبینژاد، قاسم حمزه، عباس نعیمی
وزن 90 کیلوگرم: ........................................................هادی محمدنژاد، سیدعلی صدری و سام استکی
وزن 90+ کیلوگرم: ........................................................................ امیر اسماعیلی، امیررضا ملکخطابی
هدایت تیم ملی بوکس ایران برعهده همایون امیری است.
همچنین احمد بحری، مسعود شیبانی، سجاد محمدپور، منصور قرهخانلو و جمال صنعتی به عنوان اعضای کادر فنی ملیپوشان را در این اردو همراهی میکنند.